Coronavirus: Omicron kan forårsake det verste tilfellet for global vekst

Verdensbanken gjør det klart at verdens to ledende makter, USA og Kina, motorene for global vekst, ikke har blitt spart av nedgangen og faren ved Omicron.







Publisert 1.11.2022



deVerdensbanken advarte tirsdag om at den globale veksten vil avta i år og at det verste scenarioet ikke vil bli utelukket under påvirkning av omicron-variabelen, som sprer seg som en ild i tørt gress på alle kontinenter, og bidrar til mangel på arbeidskraft og logistiske problemer.







Institusjonen reviderte sin prognose for global BNP-vekst for 2022 ned med 0,2 poeng, til 4,1 %, etter 5,5 % i 2021, også ned 0,2 poeng sammenlignet med estimater i juni i fjor.

Men ifølge ulike forutsetninger, “kan den samtidige økonomiske forstyrrelsen forårsaket av Omicron redusere den globale veksten i år, med 0,2 til 0,7 prosentpoeng,” sier stiftelsen, som kan redusere veksten til 3, 9% eller til og med 3,4%.

I dette verste scenarioet sier Verdensbanken: «Du vil bli sjokkert i første kvartal 2022, etterfulgt av en merkbar bedring i andre kvartal.»

“Alternative Omicron viser oss nok en gang at pandemien fortsatt er med oss, og vi må lære å leve med den,” sa Ayhan Kose, leder for prognoser i Verdensbanken.

Han bemerker at denne fjerde bølgen for øyeblikket fører til færre restriksjoner enn den første bølgen i 2020. “Hvis bølgen avtar snart, vil den økonomiske effekten være noe godartet,” sa han. “Hvis variabelen fortsetter over en lengre periode, med fortsatt høyt antall infeksjoner og press på helsesystemene, vil veksten bli svakere,” legger han til.

For i et slikt scenario vil mangel på arbeidskraft være mer uttalt, noe som vil forstyrre globale forsyningskjeder ytterligere og stimulere inflasjonen. I møte med akselererende inflasjon kan den amerikanske sentralbanken (Fed) plutselig heve renten, noe som vil øke lånekostnadene for fremvoksende land, som allerede er gjenstand for rekordgjeld.

I denne sammenhengen er det sannsynlig at bedrifts- og familietilliten tæres ned. Til syvende og sist vil forbruks- og handelsstrømmene, motoren for global vekst, sannsynligvis avta.