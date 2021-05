Coronavirus siste: Flyselskapsledere i USA og Storbritannia krever toppmøte før G og 7 om gjenopptakelse av Atlanterhavsreisen

Sjefene for flere amerikanske og britiske passasjerflyselskaper har skrevet til transportlederne for begge regjeringer og foreslått et toppmøte for å “utforske en vei” for å gjenåpne Atlanterhavsreise trygt og raskt.

I et brev datert 11. mai sa flyselskapene, ledet av henholdsvis transportsekretærene til USA og Storbritannia, henholdsvis Pete Pattigick og Grand Shops, at toppmøtet ville “tillate en sterk diskusjon” foran det kommende G7-toppmøtet tidlig. Juni for å sikre rettidig retur av flyreiser til de respektive lands folk og økonomier. ”

Administrerende direktører – American Airlines, British Airways, Delta Air Lines, Jet Blue Airways, United Airlines, Virgin Atlantic og Airlines for America, en Business Lobby Group – Aircraft and Group Og sa at flyindustrien vil trenge mer “tilstrekkelig ledetid” for å etablere en planlegger å omstrukturere billettsalg.

Flyselskaper har sagt at gjenopptakelsen av internasjonale flyreiser burde styres av folkehelsen, med “data og vitenskapelige verktøy” i luftfartssektoren ikke tilgjengelig da land over hele verden innførte reisebegrensninger i fjor. For å kontrollere utbruddet av koronavirus.

Spesielt sa transportørene i brevet at fremgangen som de to landene har gjort med sine vaksineruller, vil “tjene som et fundament” og demonstrere for andre hvor viktige flyplasser kan åpnes på nytt. I USA er 42 prosent av den voksne befolkningen fullvaksinert, mot 27 prosent i Storbritannia.

Innbyggere i begge land vil “ha nytte av betydelig testevne og vellykket testing av digitale applikasjoner for å verifisere helsevis,” sa transportørene.

Etterspørselen etter flyreiser i USA fortsetter å øke etter hvert som nye koronavirusinfeksjoner avtar og flere blir vaksinert. Trafikksikkerhetsadministrasjonen screenet mandag 1,71 meter passasjerer ved sjekkpunktene på flyplassen 9. mai, det høyeste nivået siden mars 2020. Dette er 4500 flere enn tallet på fredag, som markerte ny rekord for epidemien.