D.I følge Michael Cove ønsker han å “gjenopprette” den nære forbindelsen mellom venner og familie slik at flere kan møtes hjemme hvis låsingen fortsetter.

På BBCs Andrew Mar-program sa statsministeren at til tross for nye variasjoner, er regjeringens veikart for å lette restriksjoner på sporet.

“Statsministeren vil bekrefte i morgen at det vil være en avslapning fordi alle har det bra. Vi har allerede påpekt at det er en proporsjonal avslapning i internasjonale reiser. Vi er veldig begrenset på dette stadiet fordi vi må være trygge,” sa han .

“På samme måte, når vi går til tredje nivå i veikartet vårt, vil vi se mennesker som er i stand til å møte inne i huset.

“Vi ønsker å se et vennlig, intimt forhold mellom venner og familie gjenopprettes, uten å berøre en omfattende gjennomgang av sosial avstand.”

Lederen for Oxford University Immunization Committee sa at han mente det var riktig tidspunkt å begynne å lette kontrollene i Storbritannia, takket være den “ekstraordinære suksessen” med både vaksinasjonsprogrammet og den “vedvarende” låsingen.

Men professor Andrew Pollard advarte også om at Storbritannia var i en “veldig heldig” posisjon – andre steder steg epidemien til nye høyder.

“Vi står overfor en fullstendig katastrofe,” sa professor Pollard og pekte på forskning som viser at rundt 30 000 mennesker over hele verden vil dø av Govt-19 alene i dag.

I stedet for å planlegge boostershow for Storbritannia om høsten, ba han rike regjeringer om å dele tilgjengelige vaksiner med andre deler av verden.

