Cotton 100% lanseres digitalt 29. oktober

To Cotton Games-kunngjøringer om noen dager! Serien feirer 30-årsjubileum med lanseringen av Cotton 100%!

Verden har falt i fullstendig mørke etter at skurken Wool stjeler de syv pilene. Dronningen av feene Velvet sendte Silk, en vakker fe, for å hente pilene. På veien møter han heksen Nata de Cotton. Og med hovedpersonen vår omtalt, tok Cotton and Silk ut for å redde verden. Cotton 100% er en flott introduksjon for alle som er nye i franchisen og et tilbakeblikk for alle som spilte den i 1994.

Den begrensede utgaven inkluderer spillet for Nintendo Switch eller PlayStation 4 og spillhåndboken i full farge. Den vil være tilgjengelig for € 29,99, begrenset til 2500 eksemplarer for Nintendo Switch og 1500 eksemplarer for PlayStation 4.

Collector’s Edition vil være tilgjengelig for € 64,99 begrenset til 1500 for Nintendo Switch og 800 for PlayStation 4. Disse fargerike samleobjektene er inkludert i Collector’s Edition:

Spill for Switch eller PlayStation 4

Collector’s Edition Box

Fargerik spillmanual

Yunomi (tekopp i japansk stil)

Kokeshi (figur i japansk stil)

Tenugui (tradisjonell japansk stil håndkle)

Shikishi (kunsttrykk i japansk stil)

orginal lydspor

Stor vendbar plakat (A2)

Logo klistremerke

Bonuskort

6 karakterkort

Når det gjelder Panorama Cotton, 100 % kompatible bomullskassetterSNES vil også være tilgjengelig, med 600 PAL og 900 NTSC kopier, for € 49,99.

Cotton 100% på PS4 og Switch slippes 29. oktober, samme dag som Panorama bomull. Boksversjonen SLG Store åpner sine forhåndsbestillinger for de to titlene Cotton 100% og Panorama Cotton kl. 24. oktober !