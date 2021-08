Council fordømmer ‘tankeløs og egoistisk’ oppførsel etter Banksy veggskade i Suffolk

Veggmaleriet til maleren Banksy ble ødelagt i Suffolk.

Kunstverk begynte å dukke opp i kystbyene Norfolk og Suffolk i forrige uke. Men banken bekreftet det ikke fredag Han er ansvarlig for det.

Blant dem drakk en rotte en cocktail på en cocktail og ble malt på en vegg på nordkysten i Lostoft – en av de fire delene av kystbyen.

Men over natten ble den malt hvit og synderen ble fanget da sikkerhetspatruljer ble utført.

Cocktailrotten er en tidel av pence i Suffolk og Norfolk. gjeld: ITV Anglia

East Suffolk Council har fordømt oppførselen som “egoistisk og tankeløs”.

“Med tanke på hvor begeistret vi alle er over utseendet på disse jobbene på østkysten, er vi naturligvis redde fordi noen valgte å oppføre seg på en så egoistisk og tankeløs måte,” sa rådet.

“Vi håper imidlertid å kunne gjenopprette denne jobben og samarbeide med flere eksperter.

“Patruljen vår oppfanget faktisk personen som krenket denne jobben og forhindret ytterligere skade. Informasjon fra dette sendes nå til politiet.

“Før vi bekrefter at verkene er ekte bankstykker, har vi allerede lagt inn en ordre på verdipapirer for jobbsikkerhet på Lowestoft og Olden Broad. Det er viktig å sikre brikkene med materialer som er egnet for formålet, og håper at dette arbeidet vil bli fullført snart. “

Folk ble rasende etter at Banksy -kunstverket ble demontert. gjeld: ITV Anglia

Folk i byen føler seg triste, frustrerte og sinte.

Sikkerhetspatruljer utføres for å beskytte alle fire gateartister i Banksy i Suffolk.

“Vi er veldig takknemlige for den store velviljen til lokalbefolkningen som er stolte over dette kunstverket, men ikke la folk prøve å fikse det selv og overlate det til de profesjonelle redningsmennene,” la rådet til.