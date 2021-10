[Coupe du Monde 2023, Qualifications] Nederland kan takke Island og Norge for henging i Polen

Den nye uken med internasjonale møter, kvalifiseringsrundene til verdensmesterskapet i 2023 fortsetter i den europeiske regionen. Tjue kamper torsdag og fredag ​​er allerede avholdt i ni kvalifiseringsgrupper.

I ukens første resultater spilte Norge uavgjort mot Polen (0-0). Et polsk lag tapte igjen mot Ewa Pajor, som ble skadet under forrige landskamppause og var en nøkkelkomponent i valget i spissen for angrepet. Dette stoppet ikke Paulina Dudeks lag fra å vise en bedre kamp mot Norge.

Norge i Polen

I dette møtet, til tross for mulighetene på begge sider, spesielt i den første perioden, Crow Rayton (13)e), Chelsea midtbanespiller, åpnet scoringen. Hans lagkamerat Wilde Bo Riza scoret også et matchpoeng fra en corner, og klarte ikke å gi Norge fordelen (90 + 4).

Den umiddelbare effekten av denne avgjørelsen var at Norge midlertidig endte først i gruppe F, uavgjort med Belgia på poeng, og en bred seier over Kosovo (7-0). Leonis Janice Cayman scoret det andre Belgia-målet i kampen (9)e), Lagkameraten hennes Tessa Wullard vant kampen med et hat-trick.

Belgia ble gjenopplivet, mens de røde flammene ble det Delte poeng også i Polen, Forrige måned, nok til å opprettholde spenningen i denne gruppe F.

Islands seier var i Nederland sin favør

Stilt overfor samme situasjon har Nederland nå en liten ledelse i gruppe C. Faktisk var det oransje. Testen ble utført i gressområdene i Tsjekkia forrige måned. Og begge lag var midlertidig i balanse med poeng. Denne fredagen beseiret det islandske laget Barbora Votikova (4-0).

PSGs tsjekkiske keeper var også misfornøyd under kampen da han motvillig snudde ballen over til den islandske åpneren i eget mål. Landet de nordiske spillerne på resultattavlen, ble forskjellen hovedsakelig gjort på slutten av kampen. Etter det andre målet til Dagney Brinchers (59)e), la Island-spillere til to nye mål det siste kvarteret (81e Og 82e) For å avslutte skjebnen til dette møtet.

Denne avgjørelsen lar Island åpne skranken i gruppe C, men gjør at Nederland kan finne seg selv alene med en trepoengs tilstedeværelse over Tsjekkia. Nederlenderne, som slo Kypros 8-0, hadde en av dagens største seire. I første omgang scoret Daniel van de Tong for Vivian Midema (3).e) Før du scorer det andre målet (11e) Etter et hjørne.

Lagkameraten deres Jill Rudd slår et hat-trick på dette området, ofte vunnet av nederlandske europamestere. Nederland leder nå, midlertidig vurdert av Østerrike i gruppe D. Nicole Billas side har gjort det meste med sin 5-0 seier over Luxembourg og skal nå se debatten mellom England og Nord-Irland på Wembley denne lørdagen. De to britiske lagene som kvalifiserer seg til neste EM vil prøve å bli med Østerrike på toppen av gruppen.

Slovenia snakker fortsatt om det

I gruppe I kunne ikke Frankrike, Slovenia og Wales avgjøre (1-1). Allerede Nær rekorden mot Les Blues forrige måned, Slovenia åpnet også scoringen mot walisiske, timer senere tok Mancha Roca ledelsen (69e) Men Wales svarte raskt med et frispark (71e), Kylie Green signerte på hodet med en erkjennelse. Den walisiske spissen ble utvist i løpet av minutter (75)e), Og ingen av lagene kan bestemme.

Så denne avgjørelsen lar det franske laget ta gruppe I førsteplassen, to poeng foran Wales før den første kampen mot Jess Fishlock’s i november.

Foto: A.P.

VM 2023 (kvalifisering, UEFA) – Ukens første resultater

Torsdag 21. september

[Groupe E] Montenegro – Aserbajdsjan: 2-0

[Groupe E] Russland – Malta: 3-0

[Groupe A] Georgia – Finland: 0-3

[Groupe D] Latvia – Nord-Makedonia : 1-4

[Groupe H] Tyrkia – Bulgaria: 1-0

[Groupe B] Ukraina – Færøyene: 4-0

[Groupe E] Danmark – Bosnia-Hercegovina: 8-0

[Groupe H] Israel – Tyskland : 0-1

[Groupe H] Portugal – Serbia: 2-1

[Groupe F] Polen – Norge: 0-0

[Groupe A] Irland – Sverige : 0-1

[Groupe F] Belgia – Kosovo: 7-0

fredag ​​22

[Groupe I] Kasakhstan – Hellas : 0-1

[Groupe G] Italia – Kroatia: 3-0

[Groupe D] Østerrike – Luxembourg: 5-0

[Groupe G] Valg – Romania: 2-0

[Groupe I] Slovenia – Wales: 1-1

[Groupe B] Skottland – Ungarn: 2-1

[Groupe C] Kypros – Nederland : 0-8

[Groupe C] Island – Tsjekkia: 4-0

[Groupe I] Frankrike – Estland: 11-0