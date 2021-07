Courtney Cox ønsker vennene co-star Matt LeBlanc en 54-årsdag på sosiale medier

Courtney Cox tok til Instagram på søndag for å ønske venninnene co-star Matt Leplong en gratulerer med dagen.

Leplank feirer sin 54-årsdag søndag, med 57 år gamle Cox som tar til Instagram og deler et bilde med Leplank.

‘Gratulerer med dagen til ML Blanc for denne edelstenen til en mann,’ sa Cox i sitt Instagram-innlegg.

Cox bursdagsrekord kommer dagen etter at hun sendte bursdagsønsker til kjæresten Johnny McDaid, som fylte 45 år lørdag.

” Gratulerer med dagen til min beste venn og kjærlighet, ” begynte Cox i bursdagen sin til McDaid.

‘Han nevner ikke den beste, den mest tålmodige, den beste lytteren, den mest entusiastiske, den omsorgsfulle, den mest talentfulle og vakreste partneren. Jeg elsker deg J.M.T. x, ‘konkluderte han.

Hans bursdagsønsker kom også noen dager etter at han ble nominert til en Emmy for Friends: The Reunion Special.

Cox sammen med Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt Leplong, Matthew Berry og David Swimmer ble nominert til Best Variety Special for sitt arbeid som utøvende produsenter på HBO Max.

Selv om hun sa at hun var ‘veldig glad’, var hun veldig ærlig over at deres arbeid ble ‘anerkjent’, noe som ikke var i hennes første Emmy-sinn.

“Helt ærlig, jeg er veldig glad for at gjenforeningen ble godkjent fordi jeg synes det er forferdelig,” begynte han og la til at Ben Winston (hjernen bak gjenforeningen) og teamet hans “gjorde en god jobb.”

Hun fortsatte: ‘Det var ikke Emmyen jeg lette etter. Jeg er ærlig med deg. ‘

Showet har mottatt totalt 62 Emmy-nominasjoner og seks treff, inkludert 2002 Best Comedy Series Award.

Blant hitene vant Kudrow beste kvinnelige birolle i en komedieserie i 1998, og Aniston vant beste kvinnelige birolle i 2002.

Svømmer ble nominert til beste birolle i 1995, mens Perry ble nominert til beste birolle i 2002, samt en serie nominasjoner for LeBlanc – 2003 og 2004.

Cox kommer tilbake som Gale Weather i den etterlengtede skrikfilmen, den siste delen av den elskede skrekkfranchisen.