Courtois gjennomfører planene sine med en vakker spansk jente

Thibaut Courtois jobber fortsatt med rehabiliteringen. Real Madrid-keeperen rev korsbåndet sitt for noen måneder siden, men vi hørte fra kameraten vår på et personlig nivå. Sistnevnte er knyttet til en vakker kvinne i spansk presse.

Skjebnen rammer

Etter en begivenhetsrik sommer slo skjebnen Courtois for godt for tre måneder siden. De røde djevlene rev hans venstre korsbånd under trening med Real.

Siden den gang, etter videoene og bildene keeperen har delt på sosiale nettverk, har Courtois restitusjon gått bra. Utenfor banen har Thibaut gjort en av lidenskapene hans, billøp, til sitt eget prosjekt.

Dakar-rally med en kjekk spanjol

Med TC Racing vil Courtois absolutt være aktiv i Formel 4, men laget kan også delta i Tucker Rally. To seter, en SSV (side-by-side kjøretøy) sjåfører er kjent: argentinske co-driver Ricardo Torlashi (38 år gammel), i tillegg til en Dakar vanlig, vil det være den vakre spanske Cristian. Giamboli (30 år) som deltar i rallyet. Dette melder Mundo Deportivo.

Thibaut Courtois» lag skal konkurrere i Dakar 2024 med Christine Giampolihttps://t.co/j7idFUwujm — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 27. november 2023

Spanjolen ble født i India, men vokste opp mellom Italia og Kanariøyene. Følgende bilder beviser at denne kvinnen har andre egenskaper enn løpeevnen hennes: