Covit-19-vaksine: en booster i praksis

Hvem bryr seg?

Alle personer 18 år og eldre vil bli kalt til boosterdose inntil de har fått én messenger RNA-vaksine, én Pfizer- eller Modern-vaksine i to doser. Til nå måtte disse personene vente 6 måneder etter den andre dosen. Fra nå av må de bare vente 4 måneder.

Hva med de som fikk en ny vaksine?

For dem vil ingenting endre seg.

Hvis de er vaksinert med AstraZeneca, vil varigheten forbli den samme: 4 måneder.

Ingen endring i Johnson & Johnson vaksinert: 2 måneder etter enkeltdose.

Jada, hvordan gjør jeg det?

Det avhenger av regionen.

– I hovedstadsregionen Brussel kan du registrere deg på nettstedet Bruvox. Vær oppmerksom på at siden i skrivende stund ikke er oppdatert ennå. Du kan også vente på innkalling.

– I Valonia må de det gjelder vente på å få sin innkalling på epost eller brev eller melde seg på venteliste. Kvaksalvere, Noe som kan fremskynde møtet deres litt.

Hva skal man gjøre hvis man blir smittet etter to vaksinasjoner?

Helseministeren anbefaler at det gjøres så raskt som mulig, men vent minst 14 dager etter smitte. I stedet anbefaler to immunologer å vente 2 til 3 måneder.

Michael Goldman, emeritusprofessor i immunologi ved ULB : “For noen uker siden fikk jeg beskjed om å gi en booster og vente 6 måneder etter infeksjon. Men jeg er bekymret for hva som skjer i Danmark og Norge. I dag, de som spør meg, oppfordrer jeg deg til å vaksinere deg raskere. 14 dager, noe som personlig virker litt kort for meg, venting 2 til 3 måneder og siste informasjon. Men for de mest sårbare er det best å snakke med legen din om det med en gang“.

Sophie Lucas, immunolog ved Duo Institute (UCLouvain) : “Dette bør gjøres, men ikke nødvendigvis etter 14 dager. Immunsystemet vårt kan bruke tid i prosessen med modning av antistoffresponsen. Det er best å diskutere dette med legen din, men min anbefaling er å vente 2 til 3 måneder“.