Covit-hit queen gitarist Brian May synger: “You don’t want it, you don’t want your family”

I en tid da Storbritannia står overfor en stor bølge av Omigron-variasjoner, har Freddie Mercurys allierte, Brian May, lovet fansen: han har det bra. Selv om han er berørt av Govt-19, oppfordrer han publikum til å være på vakt, spesielt på slutten av året, i likhet med Agape. “ JVår 7- og positive regjeringsrøde linje virker for meg å være svak i dag. Så, immunsystemet mitt, med stor hjelp av tre Pfizer-stikk, føles som om det nå vinner kampen mot inntrengerne. Så ikke vær redd – det er liv etter Kovit! Men vær forsiktig … du vil ikke ha det, og det gjør ikke familien din heller “, skrev han på sosiale medier.

For å være sikker på at han forsto seg selv, ga Brian May ut en video der han forklarte hvordan han ble smittet med viruset. “ NVi vandrer alle i frykt for hva som vil skje hvis denne dødelige sykdommen kommer. Vel, dette er litt paradoksalt for meg, vi var utrolig forsiktige, Anita og jeg, gikk egentlig ingen steder, var som munker i omtrent 20 måneder. Så sist lørdag bestemte vi oss for å gå på bursdagslunsj, og vel, dette var det siste sosiale arrangementet vi skulle på, og vi trodde vi skulle gå på det.P. “ Denne “uansvarligheten” var nok til å forurense. «Vi trodde vi var i en trygg boble, så vi brukte ikke masker. Som den verste influensa du kan forestille deg.”, konkluderte han.