CPTC er klare til å komme midt i stram regulering

Dele kvitring Dele Dele Dele E-post

Om Fed Digital valuta: De kan fungere, de kan lanseres – men de er ikke påkrevd avhengig av landet de veies i. Debatten om CPTC fortsetter, med noen land som stiller spørsmålstegn ved bruken, og andre aksepterer dem helhjertet.

I noen tilfeller fortsetter såkalt tradisjonell regulatorisk undertrykkelse av tradisjonelle kryptovalutaer – for eksempel Bitcoin, som ikke er gjenstand for aktivasupport eller sentralbankinitiativer – og fører til omfattende CPTC-problemer.

I Sveits, som nevnt på dette tidspunktet i forrige uke, sa Carlos Lens, sjeføkonom i den sveitsiske nasjonalbanken, at sentralbanken ikke trenger den digitale francen – dens mulighetsstudier pågår.

“Det nåværende betalingssystemet fungerer bra,” sa han, ifølge en Google-oversettelse av en tyskspråklig artikkel i en sveitsisk publikasjon. Handelsitung-rapporten siterte en annen sveitsisk banksjef som sa at landet til slutt ville bruke den digitale francen i noen tilfeller – det eneste spørsmålet var når.

Banktjenestemenn i Sveits og Frankrike jobber sammen om “Project Jura” for å se om CPTC-er gjelder bulk-transaksjoner, med en kort oversikt over hvor innsatsen for å lansere CPTC-er kan fokusere.

I FrankrikeI henhold til kunngjøringen fra landets sentralbank har CPTC-forsyningen blitt brukt til massebetalinger.

Stramme håret i krypto

Men utover de forskjellige studiene av CPTC-ene, er det advarsler og begrensninger knyttet til kryptorommet der digitale tilbud eksisterer Nei. Støttet av eiendeler eller Fiat (som Bitcoin) ser ut til å akselerere.

Med mer forsiktighet overfor digitale valutaer som helhet, har Finanstilsynet, Finansk tilsynskommisjon, FinancialSilnet, Advart “De fleste kryptokurver er utsatt for ekstreme prissvingninger. Risikoen for tap er høy. Prisoppretting er ikke åpenbar i mange tilfeller. Svindlere bruker spam, datavirus, falske kart og forskjellige andre teknikker for å lure forbrukere,” sa advarselen.

I Storbritannia forbyr landets Financial Conduct Authority (FCA) Finance Markets Ltd fra å utføre reguleringsaktiviteter i det landet.

CNBC rapporterte, Bemerket FCA-talsmenn at omfanget av forbudet var begrenset (delvis bemerker vi at børsen ikke er UK-basert). “Selv om Finance Markets Ltd har forbud mot å tilby regulerte tjenester i Storbritannia, kan uregistrerte selskaper fortsatt kontakte britiske forbrukere. Det betyr at Finance vil kunne tilby mer britisk kryptohandel via nettstedet sitt, ”sa nettstedet.

Tiltaket kommer etter at Kina stoppet kryptodrift.

Separat, her i statene, øker studien av utfordringene med desentralisert finansiering, inkludert selvfølgelig CPTC. Financial Times Report, En serie private videosamtaler som involverer kryptostarter og finansielle regulatorer – inkludert Futures Trading Commission og Securities and Exchange Commission. I minst en referanse til bekymringene som regulatorer har i verdensrommet, bemerket CFDC-kommisjonær Dan Bergowitz at noen DFI-programmer relatert til derivater kan være i strid med Goods Exchange Act (og det er et argument for at DFI vil bli regulert).

“Jeg er helt åpen for noen applikasjoner som kan gjøres veldig effektivt uten mellomledd,” sa Bergowitz i et intervju og siterte FT. “Men i mange tilfeller spiller mellommenn en viktig rolle, og vi kan holde dem ansvarlige.”

Les mer om kryptovaluta:

——————————— Nye Bymonds-data: Fokus på kunstig intelligens: veikart for bankteknologi Om studien: Fokus på AI: Bankteknologikart er en forsknings- og intervjubasert rapport som undersøker hvordan banker bruker kunstig intelligens og andre avanserte regnskapsmetoder for å forbedre kredittrisikostyring og andre aspekter av sin virksomhet. Playbook 100 er basert på en undersøkelse av bankledere og er en del av en større serie som vurderer AIs evner innen økonomi, helsetjenester og andre felt. READ Notti Jotta pilla a un fan atacándola