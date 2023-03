Credit Suisse anklaget for medvirkning til skatteunndragelse | Økonomi

I følge dette dokumentet, publisert av Senatets finanskomité, ga Credit Suisse tillatelse til å skjule utenlandske kontoer på til sammen minst 100 millioner dollar. Denne rapporten er konklusjonen på to års etterforskning utført for å bekrefte at den sveitsiske banken faktisk endret sin praksis på dette området, etter å ha blitt enige om i 2014 å betale en bot på 2,6 milliarder dollar for å avslutte straffeforfølgelsen, en rekord for tiden, og står overfor det samme kostnader..

Kommisjonen sier at banken ikke klarte å oppfylle betingelsene i en avtale fra 2014 med det amerikanske justisdepartementet for å avslutte søksmål som ble anlagt på grunn av manglende rapportering av 100 millioner dollar i eiendeler til amerikanske skattemyndigheter. Under etterforskningen erkjente Credit Suisse også at 23 andre kontoer ble identifisert, som ble tildelt minst 20 millioner dollar og tilhørte amerikanske statsborgere, og interne etterforskninger pågår fortsatt.

700 millioner dollar

I alt anslår kommisjonen det totale beløpet banken fant å ha brutt vilkårene i 2014-avtalen til mer enn 700 millioner dollar. «Resultatet ser ut som en massiv og pågående konspirasjon for å tillate velstående amerikanske borgere å unndra skatt og rive av sine borgere,» sa komiteens leder, senator Ron Wyden.

Komiteen anklager Credit Suisse for ikke å respektere vilkårene i avtalen og ha deltatt i «det største mulige brudd på reglene om dette emnet i USAs historie». I tillegg mener tilsynet at bankens toppledelse er klar over dette.

Andre banker involvert?

«Det nye lederteamet har samarbeidet med kommisjonen. Det er vår klare policy å stenge de identifiserte ikke-oppgitte kontoene og sanksjonere enhver ansatt som ikke overholder reglene til institusjonen vår i denne forbindelse. Credit Suisse samarbeider også aktivt med USA myndighetene. Poeng gjenstår å gjøre opp,» bekreftet den sveitsiske banken i en uttalelse sendt til Agence France-Presse.

Senatskomiteen mener også at andre sveitsiske banker kan være involvert, og siterer spesielt UBS og PKB Privatbank, samt Israels Bank Leumi. Stabiliteten til Credit Suisse Bank ble destabilisert med begynnelsen av bankpanikken som rammet de amerikanske regionale bankene, og Credit Suisse Bank ble reddet takket være organiseringen av overtakelsen av sveitsiske myndigheter, for å unngå kollapsen av en bank anses som vanlig i Europa.

