Credit Suisse satte inn obligasjoner verdt 17 milliarder dollar, noe som gjorde eierne sinte

Credit Suisse kuttet sine ekstra Tier 1-obligasjoner til null som en del av UBS-overtakelsen, noe som gjorde noen obligasjonseiere sinte som tror de er bedre beskyttet av redningsavtalen som ble kunngjort søndag.

Den sveitsiske regulatoren og Credit Suisse sa at obligasjonene, en type gjeld som er mer risikofylt enn konvensjonelle obligasjoner, har en standardverdi på 16 milliarder sveitsiske franc (17,24 milliarder dollar). Credit Suisse sa at regulator FINMA hadde informert den søndag om beslutningen om å avskrive obligasjonen.

FINMA-president Marilyn Amstad, på spørsmål om avgjørelsen på en pressekonferanse etter kunngjøringen av UBS-overtakelsen, sa at regulatoren hadde valgt å holde fast ved «too big to fail» og flytte obligasjonsslukkingen videre.

Designet i kjølvannet av den globale finanskrisen, AT1-obligasjoner – eller CoCos – er en form for liten gjeld som går inn på bankenes regulatoriske kapitalkonto. Den ligger litt over egenkapitalen i en skala for tilbakebetalingsprioritet ved konkurs, og er utformet for å konverteres til egenkapital når kreditors kapitalreserver eroderes utover en viss grense.

Noen obligasjonseiere ble sinte over beslutningen om å kutte obligasjoner til null, spesielt siden det så ut til at obligasjonseierne ville ha det dårligere enn aksjonærene i avtalen.

«Det er utrolig og vanskelig å forstå hvordan de kan snu rekkefølgen av valg mellom AT1-eiere og aksjonærer,» sa Jerome Legras, forskningssjef ved Axiom Alternative Investments, en investor i Credit Suisses AT1-gjeld.

($1 = 0,9280 sveitsiske franc)