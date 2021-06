Irland Informasjon Turisme Irland

Som en komiker Rock Burn Han gjorde seg bemerket i Tyskland og har hatt glede av å være spiller i mange år Trekkraft Dessuten har han en enorm fanbase og sin lidenskap Green Island. På en tur fra Dublin til Wiglow i 1999, da han først utforsket Irland, oppdaget han først sin kjærlighet til landskapet og menneskene. “Wiglow-fjellene fascinerte meg umiddelbart. Jeg har kommet tilbake de siste 20 årene.”

Siden reisen nå er vanskelig å identifisere, er det ikke overraskende at Gaya Yanar er det nye videospillet Creed Valhalla of the Assassin Fra Ubisoft. Dette nye spillet gir effektivt muligheten til å utforske Green Island. I den første utvidelsen blir Irlands vrede rammen for historien, der krigerne, så vel som de av vikingavstamning, må gå gjennom ville skoger og spektakulære landskap for å påvirke erobringene av droidene og de gæliske kongene.

Tar spillerne til historiske landemerker som sport Giants Causeway, UNESCOs verdensarvliste i Antrim, Nord-Irland. De Mount Tara Ancient Eastern County Meath har en begivenhetshistorie. På begynnelsen av 2000-tallet ble irske konger kronet her. Og fjell Ben Balben County Sligo in the Wild Atlantic Way er assosiert med mange keltiske legender, inkludert den berømte irske dikteren W. P. Yeats på foten. Dublin er episenteret for historien om Druidenes vrede, en travel kommersiell havn 80 år etter Irlands første vikinginvasjon, og den har tiltrukket mange.

Spillet gir også muligheten til å fange keltiske ringfort, og disse avrundede befestede leilighetene var veldig populære i Irland på den tiden og kan fortsatt beundres i dag. Som healer fordyper spilleren seg i den irske mytologiske verdenen, der han møter karakterer knyttet til Celtic Samhain-festivalen, som regnes som forløperen for dagens Halloween-scene. I utviklingen av spillet gikk han sammen med Ubisoft-eksperter for å fortelle historien så trygt som mulig. Med spillet gleder utvikleren ikke bare lidenskapelige spillere, men også Green Island-fans og dens historie og legender.

Gaya Yanar er uten tvil en av dem. Han har allerede opplevd mye under sin faktiske tur til Emerald Islands: “Høydepunktet i 2017 var å reise fra Dublin til Waterford, Cork, Killarney, Dingle og Galway, hvor jeg tok en selfie med chilenske Murphy.” Bortsett fra klassikere som de vakre Cliffs of Mohair og den vakre Ring of Kerry, har komikeren som spiller sine favoritter: “Jeg har pubkultur, 50 nyanser av grønt, vakre hager og alt Mitt favoritthotell: på PowerScord Eniscare. Som ordtaket sier. ”

Du har ikke fullført hovedspillet Story Arch for å kjøre utvidelsen. Når spilleren ankommer Storbritannia og fullfører en av de første beskrivende kurvene, kan de nærme seg Droid’s Wrath – Grand Ridgezkyr eller LedestressSkyre, som begge åpner når de kommer fra Norge. Det er ikke noe obligatorisk kraftnivå å spille Anchor of Druids.

Xbox Series X | Konsoller inkluderer Assassin’s Creed Valhalla S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games Store, Windows PC, Stadia, Amazon Luna og Ubisofts abonnementstjeneste Ubisoft +. For mer informasjon om Assassin’s Creed Valhalla, besøk assassinscreed.com.

Siden lanseringen i 2007 har Assassin’s Creed-serien solgt over 155 millioner eksemplarer over hele verden. Det har etablert seg som en av de mest solgte seriene i videospillhistorien. Assassin’s Creed er kjent som en av de mest bemerkelsesverdige historiene i virksomheten, og går fra videospill på tvers av grener til mange underholdningsmedier.

UP er en ledende utvikler, utgiver og distributør av interaktiv underholdning og tjenester, inkludert en enorm portefølje av verdenskjente merkevarer, inkludert Assassin’s Creed, For Cry, For Honor, Just Dance, Watchdogs og Tom Clancys videospillserie Coast Record. Rainbow River and Division. Ubisofts team av studioer og kontorer over hele verden er forpliktet til å gi en virkelig minneverdig spillopplevelse på alle større plattformer, inkludert konsoller, mobiltelefoner, nettbrett og PC-er. Ubisofts salg nådde 24 241 millioner i regnskapsåret 2020-21. Besøk for å lære mer: www.ubisoftgroup.com.

