CREG motsetter seg utgang fra atomkraft | Belgia

Russlands invasjon av Ukraina bør føre til en «paradigmeendring», ifølge CREG. Notatet advarer om at Russland, som hovedleverandør av gass til EU, har «alarmerende markedsmakt» over gass- og elektrisitetspriser, noe som kan føre til «avbrudd i verdien av penger (av inflasjon) og økonomien som helhet .”, siterer De Morgen.

Rapporten bemerker også at å sitere en 6% statistikk over Belgias avhengighet av russisk gass ignorerer markedsregulering. Rapporten, ført i det flamske dagbladet, sier at Belgias avhengighet av russisk gass er rundt 40 %, som resten av Europa.