Crew-7 dokker 11 astronauter til ISS

Ankomsten av 7. laget gikk uten problemer søndag. De fire nye astronautenes reise til ISS varte i omtrent 30 timer.

Romfartøyet Crew-7 har ankommet den internasjonale romstasjonen (ISS). Dokking av Dragon Endurance-kapselen gikk greit, selv om det tok litt tid før romfartøyet fant riktig posisjon.

NASA (US Space Agency) astronaut Jasmine Mokbeli, ESA (European Space Agency) astronaut, dansk, Andreas Mogensen, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) astronaut Satoshi Furukawa og russisk romfartsorganisasjon (Roscosmos) ble senere med Cosmonaut Cosmonaut i verdensrommet. .

Dette er det første langvarige oppdraget for danske Andreas Mogensen, som allerede i 2015 besøkte stasjonen for et 10-dagers oppdrag kalt Iris. Dette er også første gang at en astronaut som jobber for en internasjonal partner har blitt tildelt rollen som pilot på et NASA SpaceX-oppdrag.

Mens de er i banelaboratoriet, vil Crew-7-mannskapet «utføre vitenskapelige og tekniske demonstrasjoner for å forberede seg på menneskelig utforskning utover lav jordbane og være til fordel for menneskeheten på jorden,» heter det i oppdraget. Space X.

Antall passasjerer om bord på ISS har økt til 11 på få dager.

For øyeblikket går fire amerikanere, fire russere, en europeer, en japaner og en emirati i bane rundt vår blå planet … i noen dager.

NASA-administrator Bill Nelson sa i en uttalelse i går: «Cru-7 er et godt eksempel på hva vi kan oppnå når vi jobber sammen (…).»