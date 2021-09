Cricket Match -spådommer: European Cricket Championship 2021 – Norge mot Sverige

Den sjette gruppe A -kampen i European Cricket Championship 2021 mellom Norge og Sverige spilles på Kardama Oval i Kardama, Spania.

Live Scores – Norge vs Sverige – Match6

Sverige slo Norge med fire løp i den andre kampen i Europamesterskapet i cricket i 2021.

Sverige slo først, og scoret 125 på 10 overs. Norge hadde et skudd for å jage ned målet til siste omgang, men ble bowlet med to baller igjen.

Assam Khalil er Sveriges toppscorer med 41 løp med en streikrate på 341. Han har slått 5 firer og 3 seksere. Raheel Khan har scoret 39 løp med 260 streikfrekvenser.

Jabi Zahid var Sveriges beste bowler og tok 2 wickets på 9 overs til et gjennomsnitt på 9,50.

Ali Tafseer er Norges toppscorer med 23 løp på 255 strikeouts. Han har slått en fire og to seksere. Suhail Iftikhar har scoret 22 løp med 220 streikfrekvenser.

Vinay Ravi var Norges beste bowler og har tatt 2 wickets mens han bowlet i et økonomisk forhold på 4 og 4,00 i gjennomsnitt.

Grupper:

Sverige – Abhijit Venkatesh, Assam Khalil, Hasan Mahmood, Humayun Kabir Jyoti, Imal Juwak, Ismail Zia, Khalid Zahid, Oktai Kolami, Gudratullah Mir Afzal, Raheel Khan, Sami Rahmani, Sher Ali, Jabi Zaheed

Norge – Ahmadullah Shinwari, Ali Tafseer, Baisan Mumtaz, Haydullah Niyasi, Kisar Ahmad, Muhammad Sher Sahak, Prithvi Bard, Raza Iqbal, Suhail Iftikhar, Usman Arif, Wahidullah Sahak, Walid Quri,

Tips for cricket -spill og kampspådommer * – gratis spill

Hvem vinner kastet? – Norge

Hvem vil vinne? – Norge

Topp flaggermus (Kjører) – Raza Iqbal (Norge), Sher Ali (Sverige)

Beste bowler (Wickets taken) – Vinay Ravi (Norge), Khalid Assisi (Sverige)

De fleste Sixers – Raza Iqbal (Norge), Sher Ali (Sverige)

Kapteinen – Rasa Iqbal

Laget scorer batting først – Norge 100+, Sverige 90+

Handikapkonkurranse Norge

Live Cricket Streaming European Cricket Championship 2021 –

Live cricket -streaming av bet365 Side for å se live cricket. (BeGambleAware 18+) Live cricket -streaming fra bet365 krever en finansiert konto, eller kundene må satse innen de siste 24 timene. Jordbegrensninger gjelder.

NB Disse spådommene kan endres nær starten av turneringen så snart de siste startlagene blir annonsert

World Cricket World 2021