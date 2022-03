Cristiano Ronaldo er den nyeste spilleren som har scoret flest mål i historien i en offisiell kamp

Med signeringen av et hat-trick mot Tottenham, scoret Cristiano Ronaldo sitt offisielle mål på 807 på lørdag, og overgikk tsjekkoslovakiske Joseph Beacons 805, noe som gjorde ham til tidenes ledende målscorer i historien.

Med 807 mål siden 2002 kan den portugisiske superstjernen til Manchester United nå sies å være den mestscorende i fotballhistorien, selv om denne ærestittelen er gjenstand for debatt, med tall som varierer etter kilder og kamper.

Mot Tottenham åpnet Cristiano Ronaldo scoringen med et skudd fra 25 meter i øvre hjørne (1-0, 12.) og tre minutter etter at Harry Kane utlignet, tok han tilbake ledelsen for sitt nærmeste lag (2-1, 38.). Fra straffemerket for London-spillerne. Deretter scoret han for tredje gang (3-2, 81.) før han ble overført.

Portugiseren passerte 800-grensen (3-2) med en dobbel mot Arsenal i begynnelsen av desember.

Den femdobbelte Ballon d’Or-vinneren har scoret 692 mål i to påfølgende perioder for klubbene sine Sporting og Manchester United, samt 115 mål med Real Madrid og Juventus Torino – og Portugal. Landslag i historien.

I følge FIFA jobbet Joseph Beacon fra 1931 til 1955, og scoret 805 mål i karrieren. Han døde 12. desember 2001 i Praha.

Den brasilianske legenden Pele teller uoffisielle kamper på Instagram-kontoen sin og sier han har scoret hele 1283 mål i karrieren. Men de fleste kilder er enige om at «Kong» Pele scoret 767 mål under offisielle kamper.

En annen brasilianer, tidligere internasjonal spiss Romario (55), hevder å ha scoret 1000 mål «individuelt» i ungdomsdivisjoner, vennskapskamper og gallakamper. Andre kilder gjør det klart at han var 772.