Cristiano Ronaldo har bedt om å forlate Manchester United, ifølge engelske medier

Selv om de engelske avisene har publisert rykter om Cristiano Ronaldos avgang, kunngjorde den mer seriøse Times denne lørdagen at den femdobbelte Ballon d’Or kunne forlate klubben hans.

«Cristiano Ronaldo sier Manchester United: Det er på tide for meg å gå», overskrifter ganger Denne lørdagen. Denne sesongen kan Ronaldo allerede forlate ManU. Grunnen? Champions League.

CR7 spilte 19 påfølgende C1-sesonger, hvor han ble toppscorer (140), passer (42) og mest besatt spiller i konkurransen (183).

Champions League er Ronaldos hage, og han ønsker å få mest mulig ut av den. Som 37-åring nærmer han seg slutten av karrieren for Lusitano.

Problemet er at Manchester United skal spille i Europa League neste sesong. De røde djevlene klarte ikke å kvalifisere seg til Champions League ved å havne på 6. plass i sin liga.

Mot en start uten sidestykke?

Derfor, for å sikre at rekordene hans forbedres, ville Cristiano ha bedt klubben sin om å frigi ham hvis et akseptabelt tilbud kom.

Slik sett møtte Jorge Mendes, portugiserens historiske agent, Todd Bohli, den nye eieren av Chelsea.

Å gå eller ikke gå? Spørsmålet vil gi næring til ryktene i flere uker fremover. Overgangsvinduet har akkurat begynt.