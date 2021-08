Cristiano Ronaldo har fullført Manchester United medisin

Cristiano Ronaldo har fullført sin medisin fra Manchester United Telegraf.

Avisrapport: “Ronaldo avsluttet behandlingen sin i helgen.”

Menn Ronaldo kunngjorde fredag ​​at han flyr fra Torino til Lisboa, hvor han planla å gå til United Medical College.

(Foto av Ben Radford / Corbyz via Getty Images)

Hva skjer etterpå?

Etter endt utdanning i sin medisinske karriere forventes Ronaldo å fly til England for å bygge alle nødvendige dokumenter og bli en Manchester United -spiller.

United vil gi ham, ta offisielle bilder og gjennomføre klubbintervjuer, samt sørge for at alle dokumenter blir sendt inn før overføringsfristen.

Imidlertid, med Ronaldo som skal fly tilbake til Portugal for internasjonale kamper, er det en liten sjanse for at papirene blir behandlet utenlands, og spilleren er i hjemlandet og vil bli offisielt levert når pausen er over.

Portugal møter Irland i en VM -kvalifiseringskamp.

Dette betyr at Ronaldo vil kunne fly til Storbritannia onsdag 11. september og få sin hjemmebutikk i Newcastle 11. september.

Problemer med visum, isolasjon og mer vil bremse ting. Forhåpentligvis kan han bøye seg hjemme i Newcastle.

Så er det Champions League -spillet i United Switzerland, så det blir nok av internasjonale reiser for Ronaldo i løpet av de neste fjorten dagene.

Nyheter som medisin har passert er en formell, men velkommen nyhet. Jo raskere distribusjon, jo raskere kan papirene signeres.