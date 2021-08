Cristiano Ronaldo: Juventus -spissen ønsker å forlate Manchester City -lenken | Fotballnyheter

Cristiano Ronaldo har gjennom sin agent Jorge Mendes sagt til Juventus at han ikke lenger vil spille for klubben. Himmelen i Italia.

Himmelen i Italia Byen har tilbudt Ronaldo en sjanse til å signere ham og er villig til å tilby ham en toårig avtale, med en lønn på 12,8 millioner pund per sesong (€ 15 millioner), og han tjener for tiden 31 millioner kroner i året etter skatt på Alliance Stadium.

Turin -klubben forbereder seg på Manchester Citys tilbud om at han vil signere ham gratis, men Joe vil ha minst 25 millioner kroner for den portugisiske kapteinen.

Bruk Chrome -nettleseren for en mer tilgjengelig videospiller

Tidligere Man UTD -spiss Wayne Rooney tror ikke den tidligere lagkameraten Cristiano Ronaldo vil endre sin gamle Trafford -arv til Man City



Møtet mellom Mendes og Juventus-oppstillingen i Torino torsdag endte uten enighet om å forlate klubben for sin klient.

Selv om det er forstått at Ronaldo var ivrig etter å forlate, antas 36-åringen å være første gang han har uttrykt ønsket sitt direkte.

Bruk Chrome -nettleseren for en mer tilgjengelig videospiller

Rapporter om at Cristiano Ronaldo kommer tilbake til Premier League, vi ser tilbake på hans beste mål siden hans tid i Manchester United



Juventus, som ønsker å selge Ronaldo før kontrakten utløper neste sommer, har allerede begynt å lete etter en pioner som skal erstatte ham.

Serie A-klubben er i avanserte samtaler for å signere Moise Keane fra Everton, som scoret 17 mål på 41 kamper da han lånte fra Paris Saint-Germain forrige sesong.

Juve er opptatt av å signere City -spissen Gabriel Jesus, men Premier League -mesterne Brasil er ikke klare til å selge landskamper.

Bruk Chrome -nettleseren for en mer tilgjengelig videospiller

Covey Solhegole fra Sky Sports News sa til The Transfer at ethvert mulig skifte til Manchester City ville komme Cristiano Ronaldo mer til gode enn Premier League -mesterne.



Ronaldo kom til Juventus fra Real Madrid i 2018 mot et gebyr i ventilen på 105 millioner regioner, og han har scoret 101 mål på 134 kamper for klubben, noe som hjalp ham med to Serie A -titler, en Coppa Italia -krone og to italienske Supercuper.

Han ble benket av Juve -sjef Massimiliano Alegre for sesongens første kamp mot Utinez, og han forlot treningen onsdag med en håndskade.

Bruk Chrome -nettleseren for en mer tilgjengelig videospiller

Sky Italias Paulo Aguimo sier at Manchester City vil være Cristiano Ronaldos eneste alternativ hvis han forlater Juventus i sommer.



Manchester City har signert playmaker Jack Greeley 100 meter fra Aston Villa, samme tilnærming til Harry Kane ble avvist av Tottenham i juni. Den engelske kapteinen kunngjorde oppholdet i Spurs i sommer etter at han ønsket å gå av.

Pep Cardiola vil gjerne fortsette sesongen uten signeringer, men City er fortsatt klare til å signere frem etter at Kane forsvinner.

Ronaldo spilte for Citys rivaler Manchester United fra 2003 til 2009 og scoret 118 mål på 292 kamper for klubben.

Følg fristdagen med Sky Sports

Klubbernes tid til å gjøre forretninger – Sommerovergangsvinduet stenger kl. 23.00 i Storbritannia og midnatt tirsdag 31. august i Skottland, og du kan følge hele den siste dagen Sky Sports.

Følg alle de siste utvekslingsnyhetene og ryktene i vårt engasjement Flytting sentral blogg På toppen av det Sky Sports nettsted og søknad, Se Siste fullførte avtaler Og se etter bedre analyse og reaksjon Sky Sports News.