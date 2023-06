Cristiano Ronaldo ønsker å bli i Saudi-Arabia: «Jeg er glad her»

Den femdobbelte Ballon d’Or signerte for den saudiske klubben i slutten av desember, og spiller ned på ryktene om at han kan bli lånt ut til det saudiskeide Newcastle, som kvalifiserte seg til neste Champions League. . «Jeg er glad her, jeg vil fortsette her, jeg vil fortsette her,» sa Ronaldo i et intervju med Saudi Pro League, kongedømmets profesjonelle fotballiga. «Hvis de fortsetter å gjøre jobben de ønsker å gjøre her, vil den saudiske ligaen være en av de fem beste i verden om fem år,» fortsatte han.

Roberto Martinez berømmer Cristiano Ronaldo: «Han er ikke klar til å trekke seg fra internasjonal fotball» Ronaldo scoret 14 mål på 16 kamper i den saudiske ligaen, men Riyadhs klubbmestere Al-Ittihad endte på andreplass på tabellen. I slutten av desember 2022 signerte den tidligere Manchester United- og Real Madrid-spissen Al Nasser på en to og et halvt års avtale verdt mer enn €400 millioner. Siden den gang har den portugisiske stjernen innrømmet at noen av de lokale treningene, som natttrening under Ramadan, har overrasket ham. «I Europa trener vi mer om morgenen, her trener vi om ettermiddagen eller kvelden, og i Ramadan trener vi klokken 22.00,» bemerket han. «Det er rart, men det er en del av opplevelsen, minnene. Jeg liker å leve disse øyeblikkene fordi du lærer av dem.» «Jeg forventet å vinne noe i år, men det gjorde vi ikke, men neste år håper jeg ting blir bedre,» konkluderte Ronaldo.