Cristiano Ronaldo rapporterer til Manchester etter tre uker

Tre uker etter den planlagte relanseringen ankom superstjernen med sin agent George Mendes tirsdag. Ifølge britiske medier skal Ronaldos fremtid diskuteres med hovedtrener Eric den Haag. Den 37 år gamle spissen har vært fraværende de siste ukene, offisielt av «familieårsaker». Ronaldo skulle faktisk presentere seg for den nye hovedtreneren i Manchester tidligere denne måneden. For noen dager siden rapporterte engelske medier at portugiseren ba klubbens ledelse om å la ham gå, til tross for kontrakten ut sesongen. Manchester United ble slått ut av Champions League forrige sesong etter å ha endt på 6. plass i Premier League.

Den Haag har gjentatte ganger insistert på at Ronaldo ikke er til salgs da han er en del av planene hans. Den 52 år gamle nederlenderen holdt et intervju med portugiseren rett før han dro på produksjonsturné i Asia.

Uten Ronaldo vant Ten Hawks vennskapskamper i Thailand og Australia mot Liverpool (4-0), Melbourne Victory (4-1) og Crystal Palace (3-1) og uavgjort mot Aston Villa (2-2). Til helgen er det kamper mot Atletico Madrid og Rayo Vallecano.

Ronaldo var Man Uniteds toppscorer i Premier League forrige sesong med 18 mål. Det ryktes om Bayern München eller Atletico Madrid.