Cristiano Ronaldos nye rekord er Roberto Martinez sin debut for Portugal mot Liechtenstein.

Utlignet av Roberto Martínez, Ronaldo har nå verdensrekorden for flest opptredener for landslaget (197), den forrige rekorden ble holdt av Kuwaiti Bader Al-Mutawa.

Det hele startet bra for Selecao da Cancelo scoret sitt 8. mål på 42 kamper (8., 1-0) etter at Benjamin Buchel headet inn et hjørnespark. Til tross for at de hadde 70 % av ballen, klarte ikke Lusitanians å lage et par pasninger uten å miste ballen i en 6-3-1-formasjon. Buchel avverget godt fra skudd fra Joao Felix (19.) og Palinha (38.), men Ronaldo bommet på headingen (34.) og Silva klarte ikke å utnytte en frigivelse fra motstanderens målvakt (27.).

På omstart doblet portugiseren Silvas (47., 2-0) mål og de flyttet ballen enda raskere. Fra straffemerket scoret Ronaldo det første målet i karrieren i Liechtenstein (51., 3-0) før han tok tallet til 120 med en kanonkule på Selecao (63., 4-0).

Raed Krunik (14., 40.) og Amar Tedic (63.) hjalp Bosnia med å vinne 3-0 mot Island på Pilino Bolje Stadium i Jenica. Blant bosnierne gikk Eubenois Smail Brevljak ut på 67. plass og Standardman Kojko Simerod kom inn i kampen (82.). Holder med skandinavene ble erstattet av Louvainisten Jan Daguer Thorsteinsson (67.).

Slovakia delte innsatsen i uavgjort 0-0 mot Luxembourgs Anthony Morris (Union Saint-Guillois), med Jenkois Patrik Hroszowski på benken.