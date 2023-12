CROOKIE CUP: Club Brugge avviser trassig Jules Warez, Ostende får en overraskelse og eliminerer Genk

Takket være bukseseler fra Andreas Skov Olsen og Igor Thiago hadde Club Brugge små problemer med å slå Zulte Waregem 4-0 onsdag for å nå kvartfinalen i den belgiske cupen.

Hos Brooks valgte Ronny Deila rotasjon, og droppet Ferran Zadkla, Rafael Onyedika og Filip Zingernagel til fordel for Joel Ordonez, Jorn Meijer og Michael Skoras. Nordmannen startet også Skov Olsson, som satt igjen på benken mot Standard. Toppscoreren for Blauw & Zwart i ligaen, dansken var strålende med en rask gjenvinning av et innlegg fra Igor Thiago (16., 1-0). Scoras (19., 2-0) fikk Brugge-supporterne til å hoppe av glede igjen med et mesterlig slag på en serve.

Med kampen én vei hadde Julte Waregem, som ble nummer to i Challenger Pro League, der to tidligere klubbspillere Wossen og Wormer spilte, to sjanser til å redusere underskuddet, men Traray utnyttet ikke en pasning fra Ordonez-backen. til Simon. Skuddet hans var utenfor mål da Mignolet (36.) og Jelle Vossen var i gunstige posisjoner (39.).

På omstarten ble Thiago Essevee ikke ventet med å fullføre kontoen, og headet et innlegg fra Kasper Nielsen (50., 3-0) og Christian Brules unngikk Meijers (58., 4-0) serve.

Oostende skaper en overraskelse og sparker Genk

Magien i den belgiske cuppen fant sted på Diaz Arena i Oostende, der Challenger Pro League-klubben kvalifiserte seg til kvartfinalen med 3-1 seier etter ekstraomganger mot Racing Genk, som har vunnet arrangementet fem ganger og først kl. 2021. .

I Gustboys tur roterte Wouter Vranken igjen senteret og hadde bare tre startere fra søndag. Genk-treneren erstattet også Hendrik van Grombroek i mål. Limburgerne dominerte i rundt tjue minutter, men Antti Zegiri (9.), Luca Oyen (11., 13.) og Anouar Ait El Hadj (21.) utnyttet ikke dette sterke øyeblikket. Til slutt kom ostenderne nær åpningsmålet da Evan Hendersons skudd traff tverrliggeren (34.).

På omstarten ga Tomas Basila millionærene ledelsen med en heading (65., 1-0) og Anouar El Hadj fullførte en god kombinasjon på høyresiden (69., 1-1). Fram til slutten av ordinær tid og under overtid hadde Genk flere sjanser, men Robbie D’Haze, som ble lansert fra dypt, ga Gustboys ledelsen igjen (112., 2-1). Innbytter Lewis Hardwick slapp ballen rolig inn i nettet etter å ha vunnet en kamp mot Patrick Hroszowski (120.+2, 3-1).

Nokke (N1) fans Oud-Heverlee Louvain på straffer, men taper 2-4 (1-1 etter ekstraomganger) i 1/8-finalen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​kvalifiseringen til kvartfinalen i den belgiske cupen onsdag kveld ble N1-klubben frastjålet en straffe på plenen til Nagke (2-4) da stillingen var 1-1 etter 120 minutter.

Hos Leuvenists forlot Oscar Garcia kapteinen Seip Shrivers på benken og overrakte armbindet til Ewood Pleddings. Den gjestetreneren stolte på angrepsduoen Konan N’Dri-Jan Thorsteinsson. Minutter senere til fordel for Côtiers åpnet OHL scoringen med Joran Dom (24., 0-1). Etter det var det ikke mange sterke øyeblikk, men OHL, Justin Peters (45. + 3, 1-1) straffet med et hode.

Tilbake fra garderoben holdt OHL ballen i banen uten å være for farlig. Publikums tempo var for lavt, noe som satte tungen ut av løpet. Forskjellen mellom et Jubiler Pro League-lag og et National 1-lag er ikke alltid tydelig. Etter ekstraomganger med få sjanser var Louvainers mer effektive under straffesparkkonkurransen: Schrijvers, Thorsteinsson, Bruns og Holzhäuser utgjorde de fire. Blant Côtiers konverterte Aelterman og Bailly de to første forsøkene, men Jalloh og Addo fulgte ikke etter, og avsluttet Knokkois» løp som hadde eliminert Seraing og Malines i rask rekkefølge i tidligere runder.