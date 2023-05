Cross Blitz kommer fra ingensteds i Early Access for PC i år

Redaktøren arkadeteamet (Den siste trolldommen, Infernax, glødende krom) og utviklerne av Tako Boy Studios kunngjøre i dag krysse sperringenet rollespill dekksbygning som tilbyr strategisk turbasert kamp i fantastiske sammenhengende verdener, så vel som utfordrende roguelitt svært gjenspillbar. krysse sperringen vil bli utgitt i Early Access for PC i løpet av 2023 – legg den til nå Ønskeliste på Steam !

krysse sperringen forteller om de utrolige eventyrene til en ekstraordinær gruppe helter: hver enkelt har en unik spillestil og evner, for dynamiske og spesielt strategiske kortkamper. Legg ut på denne imponerende reisen med denne første traileren som avslører gameplayet til den skriptede kampanjen, men også modusen. roguelitt :

krysse sperringen, er først og fremst en flott enkeltspillerkampanje. Følg eventyrene til sjarmerende, men fryktinngytende karakterer i et ekstremt tilfredsstillende kortbasert turbasert rollespill. Utforsk Crossdawn Isle og lenke minneverdige møter for å låse opp alle hemmelighetene til dette fargerike universet. Du vil låse opp nye evner mens du følger hver helts reise, som tar deg til ulike eksotiske land mens du mestrer den svært avanserte strategiske dimensjonen til kampsystemet. Finn de beste kortene, optimer kortstokkene dine i henhold til måten du kjemper på og fjern alle de intrikate miljøene bygget på små sekskantede fliser: la oss gå på tretti timer med eventyr, heftige kamper og usannsynlige møter i et storslått pixel art-univers!

krysse sperringen, er det også en egen roguelitt-modus, Tusk Tales, som tilbyr en svært gjenspillbar utfordring. Ingen løpe Den ser ikke ut som den forrige! Velg blant unike leiesoldater og bygg arsenalet ditt, og møter stadig økende utfordringer. Dine beslutninger påvirker tingenes gang direkte: det er frelse eller død som venter deg i dette roguelitt tornet, som aldri forlater moro på veikanten.

krysse sperringen snart:

Dyp og strategisk dekksbygging: Bygg en ustoppelig kortstokk ved å velge mellom over 200 kort. Tilpass og optimaliser strategien din for å passe din spillestil.

Et spennende eventyr: lev utrolige oppdrag sammen med fargerike karakterer, hvis utrolige trengsler vil holde deg på tærne i mer enn 30 timer.

En uendelig spillbar utfordring: overvinn moteutfordringen roguelitt Tusk Tales, med randomiserte kart fulle av spillskiftende alternativer, kraftig pyntegjenstander og verktøy for å låse opp for fremtiden karrierer .

overvinn moteutfordringen roguelitt Tusk Tales, med randomiserte kart fulle av spillskiftende alternativer, kraftig og verktøy for å låse opp for fremtiden . En fengslende verden: bedårende karakterer, rare steder og deilige hemmeligheter. krysse sperringen Det er så gøy å finne ut hvordan man spiller.

krysse sperringen vil bli utgitt i Early Access først: dette vil tillate Tako Boy Studios å avgrense kampene sine og berike opplevelsen for spillere, som vil dra nytte av regelmessige og relevante oppdateringer.

WordPress: jeg liker lader …

Lignende varer