Crosspop 2023: Slash satte tonen

Du bør ikke være for sent på torsdag for å ringe de tre klokkene til den 26. utgaven av Crosspop Metal Meeting på torsdag. Fra klokken 12:30 rystet Beast in Black publikum med sin beste popmetall. Wolfgang Van Halen, sønn av den avdøde mesteren Eddie Van Halen, dukket opp med bandet sitt Mammoth MVH, ansvarlig for åpningen av Metallicas europeiske turné.

Stemningen gikk et skritt videre med Spiritbox, og fremfor alt med Tom Morello. The Rage Against The Machine-gitaristen skrudde opp den allerede høye temperaturen ved å kombinere deler av «Bombtrack», «Cow Your Enemy», «Bulls On Parade», «Guerrilla Radio» og tolke hans tidligere gruppes riff i én minneverdig blanding. ” og “Cochise” fra hans andre band Audioslave.

26. CROSSPOP METAL MØTEFESTIVAL UTSOLGT!

Tom Morello er en av de mest talentfulle gitaristene i sin generasjon. Han beviste det igjen denne torsdagen på Crosspop. Han forsøkte også en cover av Bruce Springsteens «The Ghost of Tom Joad» med stor glans. Men før det fremførte Slash «Interstate 80» på scenen med den skallede gitaristen, et spor der de to gitarheltene kolliderte i en duell av soloer, hver verre enn den andre. Gitaristens første opptreden i en Guns N’Roses-hatt sendte Tessel Plains ut i vanvidd.

Få har lenge håpet å se ham bli med Miles Kennedy på Alder Bridge. Men ingenting skjedde… så synd…

Det siste kysset i kysset er dødelig

Publikum ønsket hjertelig velkommen til sjarmerende Alyssa White-Glass og Arch Enemy som var invitert til å opptre på hovedscenen.

Ghost tok seg deretter av resten av Guns N» Roses…