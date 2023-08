Crowned Heads week i bilder

Det har vært en travel uke for kroning

Finn ut hva du ikke bør gå glipp av

Letizia av Spania, prins Harry eller kongen og dronningen av Norge er på programmet

For de kronede hodene er ferien snart over. Som alle andre familier forbereder vi skoleårets start. Prinsesse Leonor av Spania, datter av Letizia og kong Philip VI, hadde sin første dag på General Military Academy torsdag 17. august.. Faktisk forlot den unge damen dette etablissementet i tre år. Og studenten flankeres av dronning Letizia av Spania. Under 40 grader samlet mor og datter seg foran skolen. BSå sluttet faren hennes, kledd i militæruniform, seg til datteren hans. Et veldig rørende øyeblikk for hele familien. Når det gjelder prins Harry, har de siste dagene vært ganske lesbare. Faktisk har Netflix sluppet de første bildene av en ny dokumentar om hertugen av Sussex. tittel Hjertet til Invictus, Den fremhever reisen til en gruppe deltakere i Invictus Games, et sportsarrangement laget av prins Harry, der soldater som har blitt psykisk eller fysisk skadet under kamp kan delta. Her er et utdrag fra Meghan Markles manns tale. «Hvis målet ditt er å gjøre landet ditt stolt, har du lykkes», sier han (…)

