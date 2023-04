Cruiset viser seg å være et mareritt for paret som krever mer enn en million euro fra TUI: «en traumatisk opplevelse»

Dawn og ektemannen Ian, to skotter, bestilte turen med TUI for £9 000 (ca. € 10 000). Planen var å tilbringe fjorten dager i Karibia og krysse flere land. Men ifølge Daily Mail, fem dager senere, slapp paret et brev gjennom lugardøren om at cruiset var kansellert.



videoer

Jeg er knust, sa Tan til britiske medier. «Det er ingen toppleder å snakke med for avklaring. Paret fløy til Manchester, England mens de bodde i Glasgow, Skottland. «Jeg hadde vondt i ryggen og måtte betale ekstra for førsteklasses seter. Da vi ankom Manchester var det ytterligere seks og en halv time med buss til Glasgow. Da de kom var jeg lam. »