Selskapet ble grunnlagt i 2018 og har for tiden 40 utvidbare datasentre med oljeprodusenter i fire stater: Nord-Dakota, Montana, Wyoming og Colorado. Eksisterende energikunder inkluderer Devon Energy, Gragan Oil & Gas, og Energy Plus, en tidligere kunde i Norges statlige energiselskap Equinor. Datalogi og kunstig intelligenslaboratorium (MIT-CSAL), Massachusetts Institute of Technology [email protected], Og OpenCV teller kunder.

Datasentre kan deretter brukes av Island Cloud for arbeidsmengder som gruvedrift, gjengivelse, maskinlæring og andre verktøyhendelser; Nvidia-drevet GPU-basert maskinvareplattform for å gi databehandlingsressurser.

Lower Carbon Capital, DRW Venture Capital, Founders Fund, Pine Capital Ventures, Coinbase Ventures, Polychain Capital, KCK Group, Upper 90, Winglew Capital, Exor, Zig Capital og J.P. Medstifter av Tesla og tidligere CDO og grunnlegger og administrerende direktør for Redwood Products.

“Vi ønsker Waller velkommen som vår nye ledende investor, og blir med på Crusoes oppdrag å eliminere konvensjonelle utbrudd i oljefeltet med klimasentrerte investorer som Lower Carbon Capital,” sa Chase Lochmiller, Crusoes administrerende direktør og medstifter. “Gjennom suksessen med partnerskapene med lederteamene i Tesla, SpaceX og andre, gir Valor enorm ekspertise innen måling av tekniske og funksjonelle komplekse virksomheter.”

Crusoe har også et prosjektfinansieringsanlegg på $ 40 millioner som ikke blir utvannet fra de 90 beste i tillegg til den nye aksjekapitalen.

Han sa at pengene ville bli brukt til å utvide Crusoes virksomhet og planer om å vokse til mer enn 100 enheter neste år, utvide til nye og eksisterende “brennende intensitetsmarkeder” og “områder med overflødig vind- eller solenergi. ‘

“Crusoe tilbyr en tverrgående løsning som samtidig løser mange tekniske, energi- og klimautfordringer,” sa Antonio Gracias, administrerende direktør, administrerende direktør og administrerende direktør. “Finansieringen som ble kunngjort i dag, vil gjøre det mulig for Crusoe å måles på skalaer, noe som betyr at den kan åpne for et bredt spekter av dataressurser for teknologibrukere, samtidig som det eliminerer betydelige klimaskadelige utslipp.”

Ved å gi ekstra inntekter til selskaper med fossilt brensel, vil Crusoe Extraction bidra til å gjøre det mer lønnsomt, noe som vil redusere overgangen til fornybare energikilder.