Crymachina forklarer hovedtemaet i sin siste trailer!

The Game Channel av Furyu YouTube-kanalen tilbyr oss en ny trailer for Crymachina, det siste rollespillet fra studioet bak den svært like, når det gjelder kunstretning, Crystar. Videoen fremhever det avgjørende problemet med hovedpersonene i deres søken etter å bli ekte mennesker.

I denne nylig omtalte videoen fra Crymachina tilbys et innblikk i spillets verden og historie, akkompagnert av en spennende dialog. Hovedpersonen uttrykker sitt sterke ønske om å bringe sin avdøde søster tilbake til livet, og søker å bli et sant menneske. De fengslende lyriske utvekslingene reiser dyptgående spørsmål om eksistensens natur og søken etter forløsning. Dialogene er følelsesladet og reflekterer utfordringene karakterene møter i dette post-apokalyptiske universet. Spillere kan forvente innholdsrike diskusjoner og filosofiske funderinger gjennom hele eventyret.

Som en påminnelse legemliggjør spillerne Leben, Mikoto OG Venn, tre EVE som går på leting etter sin menneskelighet. For å gjøre dette, må de utforske utvidelsene avEden, kjempe mot utrolige fiender og forbedre utstyret ditt. Crymachina tilbyr fengslende bilder med en sublim og skummel kunstretning, samt en rørende historie sentrert om menneskets dyder.

gråtkina er et action-rollespill som slippes høsten 2023 på PlayStation 5, PlayStation 4 og Nintendo Switch og PC via Steam.

