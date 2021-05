Crypto Minor selger HIV Norge datasenterside med tap

2 m | Anthony Savas

HIV Blockchain Technologies, en kanadisk-basert gruvearbeider for digital valuta, har solgt sitt norske datasenterprosjekt med et stort tap – en gang ansett som verdens største.

Etter selskapets påstand om at det ble påvirket av de nye lovene om krypto-gruvedrift og “usikkerheten” rundt utviklingen, ble det ervervede norske datterselskapet Colos “solgt” til det lokale norske selskapet under en “aksjekjøpsavtale”.

I henhold til avtalen overførte selskapet alle Colossus aksjer til kommunen med en betaling på $ 200.000 – betalt for å fjerne den.

“Dette gjør at selskapet kan fokusere på datasentrene i Sverige og Island, som stadig er i skyen av eterisk,” sa HIV.

Etter at Colossus kunngjorde planer om å bygge et anlegg på 6,5 millioner kvadratmeter i 2017, kjøpte HIV Colossus, som vil levere opptil 1000 megawatt strøm, i 2018 for nesten $ 10 millioner.

I stedet sentrerte 30 megawatt HIV-prosjektet seg om kryptogruven.

I desember 2018 godkjente det norske parlamentet et lovforslag som sier at kryptovalutearbeidere ikke lenger vil bli utsatt for lettelse på strømforbruket som andre kraftindustrier – en endring inkludert i statsbudsjettet for 2019.

HIVE sa: “Som et resultat av denne lovendringen og usikkerheten rundt utviklingen av dette Greenfield-prosjektet, bestemte ledelsen at det ikke lenger var mulig for selskapet å oppfylle utviklingsbetingelsene.

“Som et resultat har landutviklingsrettigheter blitt svekket og avskrevet fra $ 15 millioner til $ 0 millioner per 31. mars 2019.”

Frank Holmes, administrerende direktør for HIV, sa: “Det er uheldig at denne eiendommen har kommet til oss, men vi er glade for at denne eiendommen har blitt beholdt av lokalsamfunnet, slik at vi kan fokusere på å utvikle denne Greenfield-eiendommen for en rekke bruker.

“Denne avtalen [the acquisition] Dette ble gjort før jeg eller vår økonomidirektør aksepterte administrative plikter. Ledelsesteamet vårt kan nå fortsette å fokusere på umiddelbare behov som å oppgradere våre eksisterende anlegg og utvide virksomheten i Sverige, Island og Canada. ”

Selskapet eier for tiden rundt 109 millioner dollar i kryptoaktiver over Ethereum og Bitcoin, samt 33 millioner dollar i kontanter.