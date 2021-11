Cryptocurrency Squid har eksplodert nesten 20000% siden torsdag, kjør! av Investing.com

Siden jeg skrev denne artikkelen, har Squid-kryptovalutaen økt rallyet dramatisk, og nådde en topp på rundt $38 over natt fra søndag til mandag, opp 1600% i helgen og nesten 19000% siden torsdag. 0,20 dollar.

Investing.com – Kryptovaluta-investorer har øynene opp for denne uken, ettersom kryptovalutaen når en ny all-time high og er opp mer enn 1000% siden starten av måneden.

Imidlertid er SHIB. Faktisk var vi i stand til å oppdage en (mystisk) kryptovaluta i stedet for å bli inspirert av Netflix-serien (NASDAQ 🙂 Squid Game, siden den har nøyaktig samme navn…

Squid, en kryptovaluta som eksploderte 7800 % på 3 dager

Den ble lansert tidligere denne uken, og tok faktisk av torsdag, da den var verdt rundt $0,20. Imidlertid nådde kryptovalutaen på søndag en topp på $15,95 ifølge Coinmarketcap-data, en økning på mer enn 7800% på nesten 3 dager!

Med en slik ytelse bør selvfølgelig investorer være på vakt mot en potensiell svindel. Faktisk sa Coinmarketcap, “Vi har mottatt flere rapporter som indikerer at brukere ikke er i stand til å selge dette tokenet på Pancakeswap,” en av de mest populære desentraliserte børsene for små kryptovalutaer som ikke er tilgjengelig på ledende plattformer.

Er Squid Cryptocurrency en svindel?

Selvfølgelig er verken Netflix eller noe medlem av teamet involvert i Squid Game assosiert med dette prosjektet, noe Netflix bekreftet til CNBC på fredag, noe som ikke stoppet denne nye kryptovalutaen fra å fly vekk.

Det bør også bemerkes at verken kryptovalutaens hvitbok eller nettsiden, som verken er for detaljert eller for vulgær, heller ikke inspirerer til tillit.

Det skal imidlertid bemerkes at Squid Game-kryptovalutaen effektivt kopierer spillet som har blitt iscenesatt i et Netflix-show, der brukere skal spille en serie spill som ser ut til å eliminere noen brukere mens de belønner andre. Siden hevder at spillet «kommer snart», men sier ikke når det starter.