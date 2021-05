Crystal inviterer reisende på vikingreise

Crystal inviterer reisende til neste dristige reise ombord på sin nye ekspedisjonsyacht Krystallinnsats. Reisende vil utforske Island, kjent som “Land of Fire and Ice”, med en spektakulær reiserute og de imponerende fjordene i Norge.

De 10 nettene Vikingenes reise: Island og Norge Den setter seil 5. september 2021 fra Reykjavik til Tromsø på en reise som viser noen av de mest bemerkelsesverdige underverkene i naturen og de historiske og sjarmerende byene i regionen. Følg den nye navigasjonenKrystallinnsats nylig kunngjort første fem, ti natt serier Luksusekspedisjoner til Island som ble åpnet for ekstraordinær etterspørsel med 50 prosent av reservert kapasitet i løpet av de første 24 timene etter lanseringen.

“Denne nye ekspedisjonen er rettet mot reisende som søker en virkelig luksuriøs opplevelse som overskrider grensene for åpen plass både om bord og på destinasjonene som presenteres,” sa han. Jack Anderson, president i Crystal.

“Island og Norge er fantastiske land med naturlig skjønnhet som vil forbløffe selv de mest erfarne reisende som helt sikkert vil glede seg over eventyrlige opplevelser underveis, som bare vil bli forsterket av de koselige fasilitetene og elegansen tilKrystallinnsats. ”

De Vikingenes reise: Island og Norge Voyage kombinerer spektakulær natur med fargerike kystbyer og historiske vikingfestninger, som tilfredsstiller både innsidereisende oppdagere og historieinteresserte. På Island er geotermiske varme kilder, fossefall, hvalparadis og store fuglekolonier særegne naturlige underverk, mens Norges utrolig bratte klipper, majestetiske fjorder og en lidenskap for utendørsaktiviteter av alle slag er kjennetegnet for landets intriger. Reservasjoner åpner 20. mai 2021.

Høydepunkter fra det nye Vikingenes reise: Island og Norge turen inkluderer:

Reykjavík, Island – Krystallinnsats Du vil legge til i hjertet av byen med ideell tilgang til hovedstadens kultur-, gastronomi-, kunst- og musikksentre;

Dynjandi foss – Dynjandi Falls (også kjent som Fjallfoss) kaster seg på flere nivåer som et mektig slør nedover en klippe, og kalles “Vestfjordenes juvel”;

Akureyri Island

Akureyri, Island – Tilbyr et naturskjønt Eyjafjord-cruise og hvalsafari til sjøs, pluss utforsking av den vakre Mayvatn-sjøen og Godafoss-fossen over land;

Seyđisfjörđur, Island – Kjent for Vök Baths geotermiske spa, med Islands eneste flytende bassenger som ligger i utkanten av Urriðavatn, og Seyđisfjörđur er også inngangsporten til Skálanes naturreservat og kulturarvssenter, viet til forskjellige økosystemer og århundrer med historien til bosettinger på Island

Gamle Norge

Olden, Norge (over natten) – Ligger i den sjarmerende Innvikfjorden, er dette en inngangsport til mange aktiviteter og funn som den berømte Briksdalsbreen og den vakre Oldevatnet og Loen Lake;

Sandane, Norge – En pittoresk kystby som er hjemmet til Nordfjord folkemuseum, med 44 individuelle hus som skildrer områdets historiske hverdag;

Nordfjordeid, Norge – Hjemmet til det fascinerende Sagastad Viking Ship Museum som ligger ved havnefronten og det 100 fot store Myklebust-skipet, et av de største vikingskipene som noen gang er funnet. Krystallinnsats gjestene har tilgang til marinaen og museet gjennom dyrekretsen.

Hellesylt, Norge – Byen ligger i spissen for Sunnylvsfjorden, og er en inngangsport til den spektakulære Geirangerfjorden og de nærliggende byene;

Geiranger, Norge – Landsbyen oppkalt etter den massive fjorden gir gjestene tilgang til de ekstraordinære Seven Sisters, Bridal Veil og Pretenders ‘Falls. Reisende kan også dra til det øvre utsiktspunktet over fjorden via byens fjellvei;

Vikinger, norge – Øyens påstand om berømmelse er at Polarsirkelen løper gjennom den, preget av Polarsirkelmonumentet, og har lenge vært et viktig punkt for maritim navigering;

Reine, Norge – Reine ligger i den fantastiske Lofoten-skjærgården omgitt av pittoreske fjell og øyer Leknes, pittoresk og fargerik med sine nesten 700 mål skjult i de taggede toppene;

Tromsø, Norge Rik på historie og kjent som inngangsporten til mange arktiske ekspedisjoner, er Tromsø hjemmet til den arktiske katedralen, en moderne arkitektonisk glede med skinnende glass som reflekterer stedets frosne skjønnhet.

Geirangerfjord Norge

Beste tilgjengelige cruise priser for Vikingenes reise: Island og Norge Fra $ 13,999 per gjest, inkludert begrenset tidsbesparelse Bestill nå på $ 3000 og Som du ønsker $ 300 kreditter om bord per gjest. Tilbakevendende gjester vil nyte Double Crystal Society-besparelser på fem prosent, mens nye Crystal-gjester vil spare 2,5 prosent på turen, med individuelle priser som starter på bare 150 prosent. Gjester som bestiller turer på rad som dekker cruiseene 26. august, 5. september, 15. september og 28. september, får også fem prosent rabatt på cruiseprisen. Reisende med kreditt for fremtidige cruise og betalinger for fremtidige cruise kan innløse dem på denne reiseruten. Gjestene vil også nyte reduserte innskudd på 15 prosent og en utvidet endelig betalingsdato på 60 dager før avreise, noe som gir fleksibilitet og enkel tilbakevending til turen.

Bygget på MV WERFTEN i Stralsund, Tyskland, en del av en familie av verft kjent for sin ekspertise innen bygging av passasjerskip, isbrytere og private yachter, Krystallinnsats Det vil være det raskeste, kraftigste og mest romslige ekspedisjonsskipet i bransjen, med en Polar Class 6 (PC6) -klassifisering som gjør det mulig å navigere i de arktiske og antarktiske områdene.

20.200 GRT-fartøyet er designet til de høyeste standardene for kjent tysk ingeniørfag, og med sin smidige og smidige manøvreringsevne, sikkerhet og tekniske evner, er båten lik en tysk-bygget sportsbil finjustert for sjøvedlikehold (som Porsche, en rask, jevn og kraftig tur) og lite vibrasjon (som Mercedes).

Krystallinnsats Den luksuriøse designen vil tilby kresne reisende romslige og elegant uformelle private og offentlige rom med 100 bruttotonn per person og 10.000 kubikkfot per gjest for et passasjerforhold på mer enn 100. Skipet har plass til bare 200 gjester med et individuelt mannskap. Forholdet til gjester som gir den ekte, personlige tjenesten Crystal er kjent for. Overnattingsstedene er elegant innredede retretter for gjester etter dager med utforskning, og hver suite tilbyr privat butlerservice.

Gjennom skipet vil Crystal-merker fremheve gjestenes opplevelse ombord: Michelin-inspirerte spisesteder, inkludert Master Chef Nobu Matsuhisas Umi Uma & Sushi Bar, Prego, 24-timers romservice og Vintage-opplevelsen. brede sosiale rom; det eneste kasinoet på en ekspedisjonsyacht; et to-etasjers glassbelagt solterrasse, hjemmet til Seahorse-bassenget og boblebadet, med panoramautsikt over havet til himmelen; og den fullservice Crystal Life Salon & Spa med et topp moderne treningssenter, samt et omsluttet Promenade Deck, sjelden i bransjen, men et ikonisk Crystal-designelement. Ekspedisjonsspesifikke rom og fasiliteter vil forbedre gjesteopplevelsen, inkludert berikingsområder, utpekte gjørmerom og et ekspedisjonsventerom. Skipets marina vil inneholde “lekene” som er funnet ombord på en privat yacht for fremtidig leting, inkludert en flåte med dyrekretser, kajakker, snorkelutstyr og mer.