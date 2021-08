CSL holdt en fest for nullutslipp av elektriske ferger som ble bygget for det norske selskapet Energy News og ET EnergyWorld

KOCHI: Cochin Shipyard Limited (CSL) holdt lørdag en kjølleggingsseremoni for de to uavhengige nullutslipps elektriske fartøyene som bygges for Norges ASKO Maritime AS.

Kerala Industries minister P Rajiv deltok på seremonien som hovedgjest og la bar på vegne av ASKO Maritime AS. Rajeev sa: “Det er et stolt øyeblikk for meg å være her på Cochin Shipyard. Dette er ikke bare en sjiraffseremoni, men også en begivenhet for å styrke forholdet mellom India og Norge.”

CSL signerte kontrakter om å bygge og levere to uavhengige elektriske ferger til Norways ASKO Maritime 15. juli i fjor.

Rajiv håpet at dette ville føre til flere bestillinger på Cochin Shipyard også for slike avanserte fartøyer fra andre europeiske land.

Han berømmet den grønne energifilosofien og la til at regjeringen er opptatt av å oppmuntre virksomheter som fokuserer på miljø-, sosial- og styringsaspekter (ESG).

“Regjeringens hovedmotto er ansvarlig virksomhet og ansvarlige investeringer,” sa han i en uttalelse. Kai Just Oslen, administrerende direktør i ASKO Maritime AS, deltok på arrangementet via videokonferanse og var fornøyd med fremdriften i prosjektet.

“Dette er et viktig prosjekt for Cochin -verftet. Selv om skipet er lite, er påvirkningen som skipet kan ha på området for de autonome og elektriske skipsektorene betydelig,” sa Madhu S. Nair, styreleder og administrerende direktør i CSL. . i versjon.

Autonomous Electric Ship Project er et ambisiøst prosjekt i Norge finansiert delvis av den norske regjeringen som har som mål å transportere varer uten utslipp gjennom Oslofjordene.

De 67 meter lange fartøyene vil i utgangspunktet bli levert som en helelektrisk transportferge, drevet av et 1846 kilowatt-timers batteri, heter det i uttalelsen.

“Etter igangkjøring av autonomt utstyr og feltforsøk i Norge, vil den fungere som en helt autonom ferge fra ASKO som kan transportere 16 fullastede standardhengere fra EU på en gang gjennom fjorden,” heter det i uttalelsen.

Skipene skal drives av Masserly, et joint venture mellom Kongsberg, kjent for sin uavhengige teknologi, og Wilhelmsen, et av de største rederiene.

“CSL vant denne eksportordren etter en detaljert evaluering av ulike globale verft og basert på verdiforslaget til kunden,” sa CSL.

Fartøyene ble designet av Naval Dynamics, Norge ved bruk av Kongsberg Maritime systemer, med detaljert konstruksjon implementert av CSL.

Det vil bli bygget under DNV GL -betegnelsen, og flagget vil ligge i Norge, i henhold til forskriftene til Sjøfartsdirektoratet.

Med dette prosjektet forventer CSL å gå inn i ligaen til verdens ledende verft som er i stand til å levere høyteknologiske fartøyer mot fremtidige bærekraftige løsninger.