Cuba evakuerer 180 000 når den tropiske stormen Elsa truer med alvorlig flom | Ekstremt vær

Cuba evakuerte 180.000 mennesker i den sørlige regionen søndag i frykt for at en tropisk storm Elsa kunne treffe flere karibiske øyer og slippe løs enorme flom etter å ha drept minst tre mennesker.

Den kubanske regjeringen åpnet ly og flyttet for å beskytte sukkerrør og kakaoavlinger. De fleste av de evakuerte gikk hjem til slektninger, mens rundt 23 000 forble i regjeringsanlegg. I fjellet søkte rundt 400 mennesker tilflukt i huler som var forberedt på kriser.

Det neste målet for stormen var Florida, der guvernør Ron Desantis erklærte unntakstilstand i 15 fylker, inkludert en høy bygning i Miami-Tate. Skjulte forrige måned.

Søndag ettermiddag var sentrum av Elsa nær den sørlige kysten av Cuba, omtrent 20 km vest for Cabo Cruz, og beveget seg nordvest med en hastighet på 22 km. I følge National Hurricane Center i Miami blåste det med en maksimal hastighet på 60 km / t (95 km / t).

NHC sa stormen ville svekkes ettersom den beveget seg over Cuba på mandag.

“Etter at Elsa kom ut Florida Vannskillet og Mexicogolfen i sørøst, litt restaurering er mulig, ”sa det.

The Caribbean Disaster Emergency Management Agency sier at en storm har drept en person i St. Lucia. En 15 år gammel gutt og en 75 år gammel kvinne ble drept lørdag da vegger kollapset i Den Dominikanske republikk, sa Emergency Response Center.

Elsa var en Type 1-orkan frem til lørdag og forårsaket skade som den første orkanen i Atlanterhavssesongen på mange østlige Karibiske øyer.

Mer enn 1100 folks hjem er rapportert skadet, inkludert 62 i Barbados. Regjeringen har lovet å finansiere midlertidige boliger for å forhindre at folk blir huset midt i koronavirusutbruddet.

Falt trær er rapportert på Haiti, som er utsatt for flom og ras på grunn av utbredt erosjon og avskoging.

En advarsel om tropisk storm var i kraft for Jamaica og fra Port-au-Prince, hovedstaden på Haiti, til grensen til Den Dominikanske republikk. Orkanovervåkning ble gitt for seks kubanske provinser. Noen har rapportert om et stort antall Govt-19-infeksjoner, noe som gir bekymring for at stormen kan tvinge store grupper til å holde sammen.

Brian McNaldy fra University of Miami sa lørdag at Elsa hadde slått den forrige rekorden om den femte høyeste orkanen og den raskeste orkanen i tropene, og gikk på 31 km / t lørdag.

Områder på Cuba ble spådd å motta 13 til 25 cm regn til mandag, med et isolert maksimum på 20 tommer. Jamaica ble forventet å få 10 til 20 cm (4 til 8 tommer), med maksimalt 38 tommer (15 tommer).