Curiosity har oppdaget en spektakulær «mineralblomst» på Mars

[EN VIDÉO] Nysgjerrighet: Fantastisk utsikt fra siden av Mount Sharp Ni år etter landing på Mars, kort tid etter å ha dekket bunnen av Gale Gorge, fortsetter Curiosity-roveren sin ferd på den røde planeten på siden av Mount Sharp – også kjent som Aeolis Mons. Det fortsetter å gi ekstraordinære bilder for astronomer som er interessert i å lære mer om værforholdene som eksisterte på den røde planeten tidligere. (På engelsk) © NASA, Jet Propulsion Laboratory

For noen dager siden, Curiosity RoverFortsatt aktiv på Mars, ta en Fotografering Veldig merkelig: sanden traff bakken Vind Mars er liten Betong Blomsterformet mineral. Sjelden 1 cm bred, er det flere armer i betongen, som er festet til basen.

Dette er imidlertid ikke første gang Curiosity fotograferer denne typen kreasjoner. Ifølge forskere er de resultatet av en diagnostisk prosess, det vil si at de er resultatet av ombygging. På plass Av Mineraler, Fører til utviklingen av en ny krystall. Dannelsen av denne typen struktur er spesielt relatert til tilstedeværelsen av vann mettet med sulfater.

Mineralformasjon fanget av Mars Curiosity Soul 3396, laget av 6 bilder tatt av Mahli-instrumentet på Mars 3396 og 3397 på Mars Curiosity-roveren. © Nasa / JPL-Caltech / MSSS

Analog av Mars av våre sandroser

I denne forstand kan det være analogen til Mars-planeten til rosene våre Sand. Opprinnelsen til skapelsen minner faktisk om en fordampende konkretisering. På jorden er det fordampere Sedimentære bergarter Som et resultat av utfelte avleiringer under en fordampningsprosess Væske Overdrevet med klorider eller sulfater (Saltvann) Steinsalt er den mest kjente fordampningen, men Gips Eller anhydritt er også en del av denne typen mineral. Derfor dannes fordampere vanligvis i grunne lag, utsatt for sterk fordampning og defekt vandig regime som bassenger eller bassenger. Dødehavet.

Velkjente sandroser vokser under visse forhold. Dette er krystalliseringen av disse fantastiske oransje steinene Gips Vanligvis i sandete omgivelser. Så sandrosene dannet seg ikke som gipsen i midten. innsjø. Gipskrystaller kan vokse selv i ukoordinerte medier (sand ellerLeire), Gjennomvåt Vannbord Rik Kalsiumsulfat. Etter hvert som fordampningen skrider frem, akkumuleres vannstanden Ioner, Inntil krystallisering av de anrikede mineralene er tillatt. Krystallene vokser ved å skyve sand rundt dem. Dermed ser vi roser i sanden ØrkenerBegravd under noen få meter med sand.

En liten mineralblomst gravd ut av erosjon

En lignende prosess kan være opphavet til tynne Mars Blackberry salt. Tidligere studier av lignende betonger har vist at det kan ha vokst krystaller i jorda. Men hvordan forklare deres tilstedeværelse på overflaten i dag? Rett og slett ved erosjonsprosessen. Over tid eroderte marsvinder berget, helt til de brakte disse små rynkene frem i lyset. Svært motstandsdyktig mot korrosjon i sin natur, ser denne betongen nå ut som en liten mineralblomst på bakken. Overflaten til Mars.

På et annet Mars-sted som ble utforsket av Curiosity, ble denne typen betong analysert ved hjelp av komposittverktøy. ChemCam / LIBS Og APXS. I det minste for dette stedet ser betongen ut til å være spesielt konsentrert வெளிமம் (Mg) og flere typer sulfid (S). Den kjemiske sammensetningen er hovedsakelig MgSO 4, Overflaten til CaSO-forbindelsen skiller disse konkresjonene fra gips 4 .

Denne typen betong gir mye informasjon om det tidligere miljøet på Mars og spesielt tilstedeværelsen av vann i form av saltvann ved basen.

