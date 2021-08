Curious Seed presenterer FIELD som en del av Edinburgh International Festival

Et av Skottlands mest innovative dansekompanier, Curious Seed presenterer Field – Something For the Future Now, en varig utendørs dans som ble unnfanget i en fysisk fjern verden og presentert som en del av Edinburgh internasjonale festival 22. og 29. august.

Med den majestetiske Arthur’s Seat som bakteppe, reagerer artistene på det omkringliggende landskapet og hverandre: etter en rekke bevegelser og live lydmusikk, for å danse og glede seg over å være sammen her, nå. Med nok plass til alle, i de vakre omgivelsene i Holyrood Park, er Field en invitasjon til å fordype deg i dette oppløftende arbeidet og dele en følelse av fellesskap og feiring. Det er en 4-timers forestilling, publikum kan komme og gå som de vil i løpet av forestillingstiden.

Field har blitt utviklet ved å legge til rette for utendørs praksis med dansere fra Edinburgh -samfunnet og i samarbeid med tilknyttede artister, Karen Tennent og Skye Reynolds. Forestillingen skaper rom for bevegelse og tilkobling i et fysisk fjernt miljø. Denne jobben i stadig utvikling er både vakker og spennende når du møtes trygt utendørs om sommeren. Leke med plass og avstand som svar på hverandre, landskapet og elementene for å lage en serie bevegelsesscorer som danner rammen for forestillingen.

Ensemblet til bidragsytere og utøvere inkluderer Alma Lindenhovius, Amy Robertson, Clive Andrews, Dylan Read, Jen Cunningham, Graeme Wilson, Hannah Draper, KJ Clarke-Davis, Marion Kenny, Sky Su og en gruppe fra Christine Devaneys søndagsøvelse som inkluderer Andrada Dragoescu. , Heather Rikic, Kristin Weichen Wong, Emili Astrom, Merav Israel, Monica De Ioanni, Tallulah Molleson.

Curious Seed har også invitert to inspirerende grupper til å gjøre en spesiell opptreden under Field: PRIME fra Dance Base, som er Skottlands første semi-profesjonelle dansekompani på over 60-tallet, og Lyra, også et Edinburgh-basert selskap som fremfører liveopptredener for og med unge mennesker. . Begge gruppene har jobbet med Curious Seed tidligere, og selskapet er glade for å få muligheten til å samarbeide med dem igjen. Flere detaljer om PRIME og Lyras engasjement i Field vil bli kunngjort etter hvert.

Søndag 30. august 2020 kunne Curious Seed dele dette verket på Holyrood Park i Edinburgh i fire timer om ettermiddagen, og var en av få eller muligens den eneste kunstneriske forestillingen som fant sted i Edinburgh i august 2020. Innrammet av noen av byens mest imponerende landemerker ble parkens fantastiske åpne plass rammen. Det var rom for alle å være der trygt, komfortabelt og oppleve live danseopptredenen som fant sted i Edinburgh, under det som ville ha vært festivaltid.

Det prisbelønte performance-selskapet Curious Seed ble dannet i 2005 av den skotske koreografen Christine Devaney. Basert i Edinburgh, produserer og presenterer det overbevisende dansespill som stiller spørsmål ved verden vi lever i; arbeid som beveger og beveger mennesker, åpner nye måter å oppleve og føle noe annerledes i verden.

Curious Seeds arbeid har blitt omtalt rundt om i verden, fra Milano til Macau, fra New Zealand til Norge; Opptrer på prestisjetunge internasjonale festivaler og arenaer fra Sadler’s Wells til operahuset i Sydney.