Curran ser etter ledetråder om menneskelig spredning i Europa langs Donau

Sabrina Curran, venstre, i laboratoriet i Romania med Claire Terhune (University of Arkansas).

De første menneskelige forfedrene (hominidene) som spredte seg fra Afrika til Eurasia for 2 millioner år siden, ville ha funnet et gjestfrie miljø for å komme inn i Europa gjennom Sør-Romania langs Donau-elven og dens bifloder, sier en antropolog fra Ohio University.

Et internasjonalt forskerteam jobber med å finne bevis på stiene disse forfedrene gikk utenfor Afrika da klimaendringene førte til et kaldere og mer tørt klima. Det betyr at teamet må se seg tilbake i tid noen få millioner år for å finne miljøer som ville hatt god tilførsel av mat og vann.

På jakt etter svar på hvordan og når disse hominidene faktisk reiste til Europa, satte Dr. Sabrina Curran og hennes team seg for å bestemme hvordan miljøet kunne ha sett ut for mellom 1 og 2 millioner år siden ved å bruke fossiler fra forskjellige steder i Valley of the Valley Olteţ-elven. fra Romania. Olteţ er en biflod av Donau, som er den nest største elven i Europa og flyter fra Tyskland gjennom Sørøst-Europa.

“Gitt mangelen på hominin-bevis i Europa for mellom 1,85 og 1,4 millioner år siden, er det uklart hvordan og når homininer spredte seg i Europa i begynnelsen av Pleistocene. Det er kritisk at regionen som undersøkes her, dalen fra Romanias Oltet-elv, er et potensial region som hominider antas å ha spredt seg til resten av Europa via Donau, “sa Curran, assisterende professor i antropologi ved Ohio University.

Dr. Sabrina Curran inspiserer et utgravningssted i Romania.

Gressletter, nærliggende vann, ga en åpen sti for spredning

Et stort antall store globale klima- og miljøendringer skjedde i verden i begynnelsen av Pleistocene. Da isbreene trakk seg tilbake og trakk seg, etterlot de seg et kaldere og tørrere klima, mer gressletter i stedet for tette skoger, og betydelige endringer i dyrebestandene, sa Curran. Og forskerne konkluderer med at disse åpne miljøforholdene på gressletter ikke ville ha forhindret spredning av homininer i Europa.

“Tenk gressletter, savanner og parklignende omgivelser,” sa Curran. “Dette var de foretrukne habitatene til Stående mann. Støtte for denne hypotesen finnes på mange av de tidligste hominidstedene i Asia, som har blitt rekonstruert som åpne gresslettermiljøer, veldig lik moderne hominid-lokaliteter i Afrika. “

For å rekonstruere det eksisterende miljøet, som er viktig for å forstå spredningsmønstrene til pattedyr, inkludert hominider, i forhold til klimaendringer, undersøkte forskerne dyrefossiler fra forskjellige steder i Romania for å fylle ut “store tidsmessige og romlige hull” som eksisterte tidlig i Pleistocene. paleo-miljøopptegnelse over Europa.

Dr. Sabrina Curran holder på giraffbenet.

Å bruke fossiler til å bestemme dietten fører til et bilde av miljøet

Forskergruppen brukte en flerstrenget tilnærming ved å bruke krefter til å undersøke fossiliserte tenner og bein fra dyr, inkludert store strutser, hjort, pangoliner, sjiraffer, piggsvin, sabeltannede katter, vaskebjørnhunder, bjørner, hyener og mer. Disse prøvene, mange samlet i løpet av 1960- og 1980-tallet, ligger på Emil Racoviţă Institute of Speleology i Bucuresti og på Oltenia Museum i Craiova, Romania. (Se Curran undersøker dyrefossiler i Romania for å få svar på menneskelig migrasjon.)

Ved å se på mangfoldet av dyr som bodde på stedene, slitemønstrene til dyrenes tenner på disse stedene, de kjemiske signaturene på disse tennene, og til og med pollen fra forstenet gjødsel, var Curran og teamet hans i stand til å sette sammen hva miljøene var. fra fortiden virket det. Forskerne sammenlignet deretter resultatene av alle disse typene analyser med tidligere paleomiljørekonstruksjoner for Olteţ-elvedalen og for andre steder i Europa og Vest-Asia i det tidlige Pleistocene.

“Ved å bruke en multiproxy-tilnærming kunne vi vise at denne regionen i Romania sannsynligvis var en mosaikk av åpne gressletter og åpne skoger, med begrensede skogområder og mer lukkede skoger,” sier Curran. De fleste dyrene på Olteţ River Valley-områdene ville sannsynligvis ha brukt tiden sin på å leve i åpne habitater, med bare noen få arter som okkuperte skogen.

For eksempel var noen av rovdyrene som bodde i dette området sannsynligvis bakholdsjegere som krevde varierende grad av dekning og noen åpne habitater. Og hjort og antiloplignende dyr utforsket trær, busker og busker som sannsynligvis ble funnet rundt skogens åpne kanter. To forskjellige arter av bever og fossiliserte pollenkorn indikerer også at det var nærliggende våtmarker. Dermed konkluderer Curran og hans team med at “homininer sannsynligvis ikke ble hindret i å spre seg over Eurasia på grunn av miljømessige begrensninger på dette tidspunktet.”

Dr. Sabrina Curan og det internasjonale teamet som jobber i Romania.

Det internasjonale teamet vil fortsette arbeidet med museets fossiler og har identifisert flere nye steder å grave i deres pågående søk etter spredning av hominider fra Afrika til Europa.

Curran er hovedforfatter av “Multiproxy Paleoenvironmental Reconstruction of Early Pleistocene Sites in Romania’s Olteţ River Valley” publisert i Paleogeografi, Paleoklimatologi, Paleoekologi.

Denne forskningen ble sjenerøst støttet av midler fra National Science Foundation (BCS-1636686), Leakey Foundation, “Emil Racovita” Speleology Institute (ERIS), departementet for forskning og innovasjon gjennom CNCS – UEFISCDI, PN-tilskudd -III-P4 -ID-PCCF-2016-0016, og EEA-Norge-tilskudd # 0126 (KARSTHIVES 2, Rumensk utdannings- og forskningsdepartement, CNCS – UEFISCDI, prosjektnummer PN-III-P4-ID- PCE- 2020-2282, innenfor PNCDI III (en VD), Josiah Charles Trent Foundation og Duke University, University of Arkansas, University of Ohio og University of California i Santa Barbara.