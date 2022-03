Cyber ​​​​angrep øker, her er hvordan du holder deg trygg

På kortere tid enn Google Chrome sier, har den etablert seg som verdens ledende nettleser. Se på den svimlende rekorden til den amerikanske giganten med over 2,6 milliarder brukere. Den andre siden av medaljen for denne suksessen er fremveksten av cyberangrep. Silicon Fence har også varslet at disse rapportene vil øke i de kommende månedene.

Hackere bruker programvaresårbarheter for å hacke seg inn i Chrome og angripe brukere. Ettersom Google fokuserer på disse nye rapportene, øker cyberangrep av to grunner: «Selv om økningen kan vises med det første, er det viktig å forstå årsaken til denne trenden,» sa Adrian Taylor, medlem av Chrome Security komité. .

Ifølge ham er det bekymringsfullt å se en økning i cyberangrep, men det tyder også på at det kommer flere og flere rapporter. Så Googles beste tilnærming til blokkering. «Dette er bra fordi vi kan tilby raske løsninger til brukerne våre og lære mer om hvordan ekte angripere fungerer.» ⁇

I følge data fra Googles Project Zero Cyber ​​​​Security Laboratory vil antallet angrep oppdaget av forskere mer enn tredobles mellom 2019 og 2021. Ettersom populariteten til Chrome-nettleseren har økt de siste årene, kan cyberangripere ha akselerert rekkevidden til mer sårbare mennesker.

Det er en økning i cyberangrep på grunn av kompleksiteten til nettlesere som Chrome ettersom PC-er og smarttelefoner er smartere. Dette er fordi hackere trenger mange angrep for å bryte sikkerheten til Chrome. Dette er fordi sikkerhetsteamet bestemmer seg for å skille de kjørende programmene slik at angrep ikke spres mellom sårbare områder i nettleseren. «En angriper må vanligvis bruke flere feil enn noen gang før», skriver Adrient Taylor.

Chrome er forpliktet til å øke hastigheten på oppdateringsfrigjøringssyklusen for å beskytte brukerne bedre. I dag har Google redusert ventetiden mellom å finne en feil og starte en patch til 18 dager. Men siden alle er beskyttet, inviterer det amerikanske selskapet brukerne til å holde Chrome oppdatert med de nyeste programvareversjonene.

For å oppdatere Chrome, åpne nettleseren og gå til menyen (ved å klikke på de tre prikkene øverst til høyre). Klikk på «Oppdater Google Chrome». Hvis dette ikke er mulig, har du allerede den nyeste versjonen av programvaren, så du trenger ikke gjøre noe. Hvis du trenger å oppdatere nettleseren, vent til oppdateringen er fullført før du starter programmet på nytt.