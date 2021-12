Cyberangrep hindrer utgivelse av 80 regionaviser i Norge

Amidia, Norges nest største mediekonsern, har blitt lammet av et nettangrep.

Fra mandag til tirsdag kveld hindret en løsepengevare ham i å trykke disse 80 lokalavisene.

Amidia jobber for tiden med en reduksjonsløsning for trykking av nye aviser. Noen få klarte å komme seg ut av pressen i morges.

På den annen side påvirkes ikke nettutgaver av teamet som spesialiserer seg på lokale og regionale tidsskrifter.

“Dette er et veldig klassisk løsepenge-angrep der inntrengere okkuperer deler av serverne våre, krypterer dataene våre og legger igjen et visittkort, som vanligvis fører til et gjenopprettingsnotat.”Group IT-direktør Paul Netrecotton sa.

“Vi kommer ikke til å åpne en samtale i denne retningen”, Han insisterte.

Pål Nedregotten sa at de ennå ikke har snakket med hackerne, eller ønsket å kontakte Amedia.

«Det vil ta litt tid før systemene går tilbake til tilstanden før angrepet., sa Netrecotton.

Spesielt bekymringsfullt for IT-direktøren er at lønnssystemet for ansatte i Amedia Group er rammet. Personopplysninger kan samles inn, inkludert personnummer og bankkontoer. Men foreløpig virker ingenting sikkert.