‘Cyberangrep’ treffer iransk transportdepartement og jernbane | Iran

Nettstedene til Irans transport- og urbaniseringsdepartement gikk ut av drift lørdag etter en “internettforstyrrelse” i datasystemer, rapporterte det offisielle IRNA-nyhetsbyrået.

Fredag ​​så Irans jernbaner også ut til å være under cyberangrep, med rapporter om togforsinkelser eller kanselleringer ble lagt ut på reklametavler på stasjoner over hele landet. Elektronisk overvåking av tog over Iran skal ha mislyktes.

Hundrevis av tog ble forsinket eller avlyst på stasjoner med “enestående kaos,” rapporterte Force News Agency. I den nå slettede rapporten sa det at hendelsen “forårsaket omfattende forstyrrelser i datasystemer som kan være forårsaket av et nettangrep”.

Islamsk stats iranske jernbanetalsmann Sadek Zakri sa til INA-nyhetsbyrået lørdag at “det ikke var noen forstyrrelser eller nettangrep på passasjer-, gods- eller intercity-tog.” Men Force-rapporten hadde et bilde som viser avgang fra en stasjon og en liste over turer kansellert av ankomststyret med meldingen “Lange forsinkelser på grunn av cyberangrep”.

Iran har vært målet og målet for cyberangrep de siste årene – hvorav noen tilsynelatende er statsstøttede angrep som hindrer dets innsats for kjernefysisk produksjon. På lørdag advarte telekommunikasjonsminister Mohammad Jawad Azari Jahromi om nettangrep, om enn løsepenger.

Associated Press og AFP