Cyberpunk 2077 er endelig optimalisert for neste generasjons konsoller: alt endres

CD Projekt-tittelen får et nytt liv på Xbox Series og Playstation 5.

Utgitt i november 2020, cyberpunk 2077 Den hadde en ganske tumultarisk lansering. Mellom de gamle versjonene å plukke opp og feilene, vil du ha noen?, ble det polske studioet raskt skuffet etter å ha berømmet sin billettkontorsuksess så mye. Saken har gått så langt at Sony har for lenge siden fjernet tittelen fra PS Store og det CD Projekt tilbød refusjonen til misfornøyde kunder.

Veldig raskt ble øynene rettet mot neste generasjonsoppdatering, som utviklerne lovet å være mer stabile, penere og mer vellykket. En 1,5-lapp som fortsatt må vente i mer enn ett år, ettersom utviklerne først gjorde det tilgjengelig denne uken, med mange nye funksjoner i neste og gamle generasjon. I løpet av et år med utvikling, har CD Projekt-teamene klart å transformere tittelen sin på PS5 og Xbox Series? Vi forteller deg alt!

Rettet mange feil

Et av studioets første løfter med denne neste generasjonsversjonen var at de mange feilene som ble funnet i PS4- og Xbox One-versjonene ville bli fikset, hundrevis av feil tilstede.

I dag virker tittelen mer vellykket enn noen gang, med neste generasjons versjoner nesten feilfrie. Bildehastighetsfall er for eksempel mye mindre betydelige og mange, mens mindre feil er fikset med oppdateringer. Cyberpunk 2077 versjon 2022 er beriket med disse tallrike oppdateringene.

Vakre… og mer stabil

På n’enlèvera toutefois pas à Cyberpunk 2077 d’offrir de très jolis graphismes, que ce soit sur PC, PS4 Pro eller encore Xbox One X. Uten être un modèle techniquement parlant, the titre avait au moins le don d’être soigné sur dette punktet. Med neste generasjons oppdatering erstatter utviklerne andre studioer ved å tilby to skjermmoduser på PS5 og serien.

Ytelsesmodusen bør for eksempel rette opp mangelen på stabilitet som noen ganger kan skyldes på tittelen, og sikre at den kjører konstant på 60 FPS (med sjeldne og små fall) i 4K. På den annen side, hvis det er skjønnheten i spillet som betyr mest for deg, så tilbyr Cyberpunk 2077 en Ray-Tracing-modus, som kjører spillet med 30 FPS, men tilbyr vakre refleksjoner på glass og sølepytter og mye vakrere skygger. Vær advart, når du først har spilt på 60 FPS, er det veldig vanskelig å gå tilbake til en mer standard 30 FPS-skjerm.

Series S, som ikke kan vise 4K og ray-tracing, må på sin side nøye seg med en (for?) svak ytelsesmodus på 30 FPS i 1440p.

Endringer i spillet?

Uventet benyttet CD Projekt anledningen til å forbedre mange elementer i tittelen for å forbedre spillopplevelsen, og dermed får vi vite at på PS5 blir de adaptive triggerne til DualSense tatt i betraktning, mens høyttaleren til kontrolleren kan overføre tankene og lydeffekter. tilstede på hodet til V. Lite prikken over i-en: 3D-lyd støttes (allerede tilfellet på Xbox Series).

Grensesnittet er også forbedret, med et mye mer nøkternt og lesbart kart, men også filtre tilstede for ikke å ha det store antallet ikoner til stede i Night City holografiske kart. Endelig er det nå mulig å modifisere Vs utseende bare ved å se på speilet i gjemmestedet. En tilsynelatende triviell gjenstand, men så viktig for spillere.

Apropos å gjemme seg, så blir det nå mulig å kjøpe leilighet i de fire hjørnene av Nattbyen. Tidligere måtte spillere krysse hele byen for å fylle opp eller hvile på gjemmestedet sitt. Nå, som i GTA Online, kan spilleren kjøpe drømmeleiligheten med utsikt over skyskraperne i Night City.

Kjøretøykjøring, som tydeligvis ikke fikk enstemmig godkjenning, er også gjennomgått. Kjøringen er nå mer komfortabel, med tillegg som gjør kjøretøyene mindre «glatte»: ABS, clutchsimulering, forbedret girkasse, styreassistanse… Syklene er også justert og er nå mer stabile.

En livligere nattby

Til slutt, en av hovedklagene på PS4- og Xbox One-versjonene av Cyberpunk 2077 gjaldt den åpne verdenen, som kunne føles tom. Det er sant at gatene i den futuristiske megalopolis til tider virket veldig tomme på konsoller der PC-versjonen var mer komplett. Med denne 1.5-oppdateringen lover utviklerne en rikere by fylt med mennesker som en maurtue.

NPC-er og tilskuere reagerer på sin side mye bedre på handlingene til V. Så snart han begår en noe mistenkelig handling, reagerer de mye raskere og mer passende på det han gjør. Pek våpenet ditt mot en NPC, og noen vil stikke av mens andre trekker våpnene sine for å forsvare seg.

Til slutt, merk at denne neste generasjonsoppdateringen er helt gratis for eiere av spillet på PS4 og Xbox One.