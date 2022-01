Cyberpunk 2077 kommer uventet tilbake til PC

Som Forrest Gump sa: “Livet er som en sjokoladeboks, du vet aldri hva du kommer til å finne.” En livsfilosofi som vi i dag godt kan bruke på de franske hitlistene for uke 02 i år 2022. Som hver mandag har SELL oppdatert rangeringen av de beste salgene av konsoll- og PC-spill gjennom GfK-tall, og vi observerer en uventet comeback, det av Cyberpunk 2077 som returnerer til Topp 3 av de beste salgene på PC. Dette er desto mer overraskende ettersom tittelen ikke ser noen store oppdateringer, men det ser ut til at spillet drar nytte av en noe mer spesiell aura denne uken. CD Projekt Red studio totalt sett, ettersom The Witcher 3 fortsetter å holde sin andre plassering, som kom ut av ingenting forrige uke.

På konsoller kan vi late som mindre overraskelse når vi finner oss selv med de samme spillene om og om igjen, men med en bølge av Mario Party Superstars som tar ledelsen i rangeringen, foran Mario Kart 8 Deluxe og Animal Crossing New Horizons. Hvis Pokémon Sparkling Diamond beholder en fjerdeplass, faller Ratchet & Clank Rift Apart til å forlate sin 5. plass i FIFA 22, som kommer tilbake takket være PS4-versjonen.

France Charts Week 2 (10.–16. januar 2022)

1/ Mario Party Superstars (Switch – Nintendo)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch – Nintendo)

3/ Animal Crossing: New Horizons (Switch – Nintendo)

4/ Pokémon Shiny Diamond (Switch – Nintendo)

5/ FIFA 22 (PS4 – Electronic Arts)

TOPP 3 STK

1/ Farming Simulator 22 (GIANTS-programvare)

2/ The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition (CD Projekt Red)

3 / Cyberpunk 2077 (CD Project Red)