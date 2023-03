Cyclo-cross-racer trekker seg etter å ha blitt angrepet av en transkjønnet kvinne

Syklist Hannah Arensman har bestemt seg for å trekke seg fra sporten. I en alder av 25 kunngjorde amerikaneren i mars at han ga opp sin favorittsport, cyclo-cross. Men årsaken til denne pensjoneringen er mer overraskende: han forklarer i en uttalelse at han føler seg sint og skuffet.

Hannah Arendsma endte på 4. plass ved US Cyclo-Cross Championships i desember i fjor. To transkjønnede idrettsutøvere ble nummer 3 og 5. En situasjon hun angrer på: «Søsteren min og familien min gråt da hun så en mann avslutte foran meg etter å ha vært vitne til mange fysiske interaksjoner med ham gjennom løpet», skrev hun i en uttalelse som ble delt av Independent Council for Women’s Sports (symboler).