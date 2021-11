Cyclocross-sesongen er allerede i fare …

Brevet sendt til St. Nicholas av alle de små cyclo-cross-entusiastene må ha vært tilstrekkelig stemplet eller tapt i depotet … Mange skorsteiner i landet vil falle ned enda raskere i løpet av en uke til søndag. Kunngjøringen om kanselleringen av den planlagte verdenscuprunden i Antwerpen neste helg (12.05.) falt som en hammer på Shelts sandstrand.

Enda mer populært var det å delta i starten av vinteren på Wood Van Airt, krysset mellom havnebyen, som hadde relansert på Boom dagen før.

“En folkemengde som det som skjedde i Antwerpen lever videre i offentligheten og offentligheten, kommenterte Colosso, Arrangøren. Med de tiltakene som nå er på plass, kan ikke atmosfæren sammenlignes. Vi må pålegge mange tilleggstiltak som er vanskelige å kontrollere, for å sikre optimal helse og sikkerhet for alle. Å bestemme seg for å kansellere er ikke lett, men det styrer oss og byen Antwerpen (Eventsupporter) Godt forstått … “

Utover de dårlige nyhetene om denne kanselleringen, fremfor alt, er det en sjanse til å se hele Cyclo-Cross-sesongen nå vises på de stiplede linjene, noe som bekymrer spillere og fans av disiplinen. For hvis den økonomiske cyclo-cross-modellen som var avhengig av publikum og VIP-er sist vinter kunne overleve bak lukkede dører, er det økonomiske miljøet i dag veldig anspent for arrangørene. Å bringe sponsorbudsjetter (offentlige og private) sammen har blitt vanskeligere, mens bruk av tiltak som statlig sikker billettkontroll skaper enorme ekstrakostnader … noen fans foretrekker å bli hjemme. Helsemiljø.

“Vi vil vurdere situasjonen fra sak til sak for de andre kryssene vi arrangerer.”, kommenterte Golazo søndag kveld. Hvis trenden for verdenscuprunden i Nammur (19/12) er optimistisk, vil det være en utvikling av helsetilstanden som avgjør skjebnen.