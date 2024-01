Cyclocross Worlds: Trener Vanthourenhout «støtter Wout van Aert» og er realistisk, «Van der Poel vil være det endelige valget»

Før verdenscuprunden i Benidorm, Spania, hvor han ble nummer 5 etter et fall, vant nederlenderen van der Boel alle de ti langrennene han deltok i. Søndag benyttet Wout van Aert muligheten til å avslutte sin sesong i brøytesesongen med en verdifull seier.

En solrik note å avslutte på: Van Aert avslutter sykkelcrosssesongen med seier i Benidorm

Jens Adams, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte og Joran Wyseure fullførte eliteuttaket for menn. Hvis Elie Izerbit vinner den samlede verdenscuprankingen etter søndagens siste runde i Hoogerheide, Nederland, kan Witsche Meusen være en del av den. En seier i verdenscupen gir rett til en tilleggsplass på landslaget.

Blant kvinneelitene ble den valgt av San Cant, Alicia Frank, Marion Norbert Ribarol og Laura Verdansot.

Han «støtter Wood Van Aert»

Wood van Aert var stort sett fraværende fra Belgias uttak i elite-verdensmesterskapet i sykkelcross for menn i Taber, Tsjekkia. Den tredobbelte verdensmesteren avsluttet sin cyclocross-sesong med seier i søndagens verdenscup i Benidorm, Spania. Van Aert har gjort landeveissesongen til sin prioritet, noe trener Sven VanDorenhout forstår.

«De siste årene har Wout møtt mye kritikk fra tidligere ryttere og toppmestere, som fortalte ham at hvis han ønsker å vinne Tour of Flanders eller Paris-Roubaix, må han kutte ned på cyclocross-programmet sitt. Nå som han er gjort det, tror jeg ikke han kan bli kritisert for denne avgjørelsen,» sa treneren. «Han har valgt sin vei og han gjør det allerede bedre enn offseason. Det er ikke opp til oss å stille spørsmål ved hans ønsker. Vi støtter ham og kjenner planen hans. Det er et olympisk år, og stien er merket.»

Sven van Dorenhout innrømmet imidlertid med et smil, og avslørte Wout van Aert i siste liten at han kunne delta i verdener. «Jeg spurte henne igjen i går, for å være sikker. Men det er ikke opp til oss å overbevise henne,» avsluttet han.