Cyclomedia er ferdig med å tegne de «mest nøyaktige og oppdaterte» kartene over de belgiske territoriene

Du har kanskje kommet over kjøretøy fra det nederlandske selskapet Cyclomedia i løpet av de siste månedene på veiene i Vallonia eller i gatene i Brussel. Toppet med en stor takmontert metallboks, reiste disse bilene mange tusen kilometer for å produsere et bevegelig kart over hele det belgiske territoriet. Etter å ha kartlagt Flandern i 2021, har Cyclomedia nettopp fullført kartleggingen av de to andre regionene. Dermed ble Belgia det fjerde landet – etter Nederland, Luxembourg og Tsjekkia – som ble dekket helt av Cyclomedia.

Cyclomedia-biler har gått mer enn 100 000 km for å kartlegge Belgia. I løpet av denne turen, som tok noen måneder, tok de mer enn 16 millioner panoramabilder, på nivå med den offentlige motorveien, takket være fire kameraer installert i hvert kjøretøy. I tillegg til å ta 360-graders bilder (i svært høy oppløsning og i farger), har Cyclomedia Cars samtidig produsert en 3D-skanner ved hjelp av LiDAR-teknologi (laserbildegjenkjenning og avstandsmåling). Denne teknikken, som består i å bestemme avstanden til et objekt eller en overflate ved hjelp av laserpulser, gir en sky av punkter som representerer det ytre miljøet som så, via programvare, kan konverteres til en 3D-modell.

«Per måned, forklarer Bart Verbeek, kommersiell direktør for Cyclomedia i BelgiaVåre 70 biler reiser 44 000 km for å fange og fotografere offentlige steder, enten det er i Europa eller Nord-Amerika. I Nederland beriker vi også dataene våre med flyfoto.» Cyclomedia, en tidligere gren av Delft University opprettet på begynnelsen av 1980-tallet, er aktiv i 31 land. Kontrollert av det britiske investeringsfondet Volpi Capital, sysselsetter selskapet mer enn 300 personer, inkludert 5 i Belgia, og oppnådde en omsetning på 71,4 millioner euro i 2022.

sitater «Vi samarbeider aktivt med Proximus for å beregne og forutsi kostnadene ved å bygge et nytt fiberoptisk nettverk.»

Du kommer til å fortelle oss hvorfor, du tar så mange bilder av offentlige steder mens Google gir nøyaktige geografiske data i flere år via Street View? «Vi gir de mest nøyaktige og oppdaterte dataene (fornyes hvert år, red.anm.)«, Svarer Bart Verbeek. Verdien av Cyclomedias data skyldes hovedsakelig informasjonen den trekker ut for sine kunder (selskaper, offentlige administrasjoner, etc.). I henhold til kundenes krav bruker Cyclomedia kunstig intelligens (AI) algoritmer for ikke bare å gi dybdekart over kompleksiteten til det ytre miljøet, men også for å simulere endringer i dette miljøet. «For eksempel samarbeider vi aktivt med Proximus for å beregne og forutsi kostnadene ved å bygge et nytt fiberoptisk nettverk eller med Fluvius for å inventere eiendeler som offentlig belysning for utplassering av bærekraftig LED-teknologi.».

Spar tid og penger

Søknadssakene er mange: utplassering av ladestasjoner for elektriske kjøretøy, utbygging av sykkelstier, vurdering av risikoer som dekkes av forsikringsselskapet, analyse av tilstanden til veidekket for vedlikeholdsarbeid. , utvikling av eiendomsprosjekter, … «Takket være tilgang til geodataene våre og deres behandling av kunstig intelligens, trenger ikke private og offentlige aktører å gjøre dette Du sender ikke lenger personell ut i felten for å oppdage egenskapene til steder og ta målinger, argumenterer Bart Verbeek. hun Du vil kunne teste og analysere ulike løsninger med tilgang til en digital kopi av en bestemt region, noe som representerer en betydelig besparelse av tid og penger.»

Fra og med visualisering av offentlige steder kan brukeren simulere ulike alternativer. © Cyclomedia

I tillegg til telekommunikasjons-, infrastruktur- og byggesektoren, er denne typen nøyaktige og oppdaterte data etterspurt av lokale offentlige myndigheter, da det i stor grad letter veiarbeid og vedlikehold av disse. I Flandern er mer enn 50 % av byene og tettstedene allerede Cyclomedia-kunder. «Vårt mål er å oppnå samme proporsjoner i Brussel og Wallonia, Advance Bart Verbeek. Om tre til fem år har vi ambisjonen om å bli en referanseplattform for geografiske data.».