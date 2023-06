Cygames kunngjør Umamuzume Pretty Derby Party Dash

Sygames, Inc. er en Tokyo-basert videospillutgiver og utvikler. Umamusume: Pretty Derby – Party Dash vil bli utgitt på Switch, Playstation 4 og Steam i 2024. Han bringer den actionfylte tittelen med en liste over fanfavoritter. Ny matchfunksjon for Umamusume-verdenen – nå pikselert.

Akademiets tradisjonelle vårfanfest vil være vertskap for en helt spesiell begivenhet denne gangen. Her er til Slapdash Grand Prix! Uansett hvilket lag som vinner alle fire kampene vinner!

Slapdash Grand Prix

Den nye Drayson Academy Fan Fest-attraksjonen har fire arrangementer: The Screaming Hurdles, The Flaming Hoops, The Dodgeball Demolition og The Gourmet Gauntlet. I hvert arrangement vil hvert lags umamusume konkurrere om seier. Og på vei til toppen vil spillerne få muligheten til å spille fra Umamuzumes stjernespekkede rollebesetning.

Hekkeløp: En omfattende hinderløype som går gjennom akademiet, butikker og hus. Spillerne må hoppe, klatre og fly over hauger med hindringer som er arrangert over hele banen for å ta førsteplassen.

Brennende kurver: På denne banen er alle konkurrenter og skudd er veldig effektive. Hindringer og gjenstander forsøpler terrenget, så spillerne må tilpasse seg omgivelsene raskt og raskt.

Dodgeball Demolition: I denne Dodgeball Battle Royale er den siste som står den eneste vinneren. Spillere må utføre intens skyting hvis de vil overleve.

Gourmet Gauntlet: Et gourmetløp som favoriserer de to med de raskeste føttene og de største magene. Spillerne må velge mellom å levere måltider lynraskt og å sluke dem som om det ikke er noen morgendag.