Cyril Hanouna, generaldirektør for France Television, husker: «Jeg ringer deg hver dag»

Denne mandagskvelden kom Cyril Hanouna tilbake til «Complement d’Investigation»-programmet dedikert til ham på fransk TV. Ringte Delphine Ernotte igjen og startet showet hennes. Gjennom telefonsvareren til generaldirektøren for France Televisions benyttet den «nye gudfaren til PAF» anledningen til å legge igjen en liten lapp til ham. «Jeg vil ringe deg hver dag,» sa han. Jeg ringer deg i morgen kl. 06.54 eller 55 for å diskutere betalingsbetingelser. Ellers vil jeg bli tvunget til å kutte i lønnen til Nagy.

«Ytterligere etterforskning» på Cyril Hanouna: Verten reagerer, ringer France Televisions generaldirektør for å kritisere ham live

Etter avstanden inviterte han spaltistene sine til å tale. Bernard Montiel sa på sin side at han var «veldig skuffet fordi det ikke var noe i det. Det plaget meg at de ba oss gjenta det du (red.anm.: Cyril Hanouna) fortalte oss.

«Han presenterer seg selv som gudfaren til PAF»: disse truslene ble adressert til France 2-journalister som avhørte Cyril Hanouna.

Kelly var på sin side skuffet. Men av en annen grunn. «Jeg ønsket å se deg bli knust. Det var det som var planlagt. Men til slutt er ikke livet ditt så eksplosivt, det er kjedelig til slutt. Vi kan tydelig se at det ikke er noe å se.

Hun ville rapportere en samtale hun hadde med en kasserer. «Hun spurte meg om det ikke var for vanskelig å jobbe med deg. Jeg spurte henne, lo hun med sjefen sin hver dag, støttet han henne i prosjektene hennes…» la hun til og la til at Cyril Hanouna er partner som andre. «Noen dager er lettere enn andre…» Vi vil ikke vite resten av svaret fordi det ble kuttet av sjefen hans, som følte at han var «bedre enn alle de andre sjefene.» Et minutt tidligere, han hadde ringt Gilles Verdes for å heve tennene i været for å snakke.

Ytterligere etterforskning av Hanauna torsdag 30. november 2023 France 2: PAF i uro

Deretter henvendte han seg til ulike medlemmer av gruppen sin for tilbakemelding. Mokhtar utgir seg for å være en sikkerhetsagent og anså France Televisions-sendingen som «ødelagt». En annen operatør hevdet at det ikke var «ingenting» på spørsmålet om «videre etterforskning».

Thierry Moreau tar det til sin standard

Cyril Hanouna og spaltistene hans vender tilbake til Thierry Moreaus ideer i en annen samling. Cyril Hanauna «kom inn i garderoben vår en dag og ba oss ta Arthur ut. Jeg var direktør for Télé 7 jours. Jeg har aldri ødelagt noen gratis. Bortsett fra ett show da jeg trodde det ikke var bra nok. Men vi kan faktisk følge hva Cyril forteller oss. Gilles Verdes, som ble invitert til å tale om saken, betraktet Thierry Morey som «en kortopprører». «Han kunne ha gjort opprør en gang på en restaurant fordi teen hans var kald, men jeg husker ingenting fra Thierry Moreau.» før han konkluderte: «Thierry, jeg elsker deg så mye. Men hold kjeft.»